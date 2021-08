Gemma Galgani e il seno rifatto, la foto prima e dopo: “Ora ho la scollatura di quando ero ragazza” Gemma Galgani ha rifatto il seno e ritoccato le labbra. Sulle pagine di NuovoTv, la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha mostrato il risultato dell’intervento e del ritocchino a cui si è sottoposta. La settantunenne ora spera di poter trovare finalmente il suo principe azzurro: “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”.

Gemma Galgani ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per fare pace con il suo aspetto fisico e piacersi di più. La dama del Trono Over di Uomini e Donne, dopo essersi già concessa un lifting, ha deciso di rifarsi il seno e di ritoccare le labbra. La prima foto della sua trasformazione è stata pubblicata da NuovoTv, che l'ha intervistata.

Gemma Galgani ha rifatto il seno

L'indiscrezione secondo la quale Gemma Galgani sarebbe ricorsa al bisturi, circolava ormai da settimane ed era stata diffusa proprio dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti. La conferma è arrivata nel corso della registrazione della prima puntata di Uomini e Donne, quando Gemma Galgani ha ammesso in studio di avere rifatto il seno. Non solo, ha aggiunto di essersi concessa anche un ritocchino alle labbra, scatenando così l'indignazione di Tina Cipollari e facendo scoppiare il primo battibecco infuocato della nuova edizione del programma di Maria De Filippi.

Perché Gemma Galgani è ricorsa al bisturi

Gemma Galgani ha spiegato sulle pagine di NuovoTv, cosa l'ha spinta a decidere di ricorrere al bisturi. La dama del Trono Over ha ammesso candidamente: "Ho ceduto alla vanità". Poi ha aggiunto soddisfatta: "Ora ho il décolleté di quando ero ragazza". Così, la settantunenne spera di avere una chance in più di trovare finalmente il principe azzurro. Nel parterre di Uomini e Donne ormai da anni, Gemma ha collezionato numerosi due di picche. Delusioni che talvolta si sono rivelate anche particolarmente dolorose. Quasi sempre, però, erano dovute a questioni caratteriali. Difficile credere che un intervento chirurgico possa porre rimedio alla sua vita sentimentale. Tuttavia, non resta che attendere il 13 settembre per scoprire come andranno le cose per la dama nel corso della nuova edizione di Uomini e Donne.