“Gemma Galgani ha rifatto il seno e ha ritoccato le labbra”: la 71enne di Uomini e Donne conferma Gemma Galgani ha deciso di ricorrere alla chirurgia per sentirsi in pace con il suo aspetto e riprendere a cercare un compagno di vita. Secondo quanto riporta il sito IlVicoloDelleNews, la dama del Trono Over di Uomini e Donne avrebbe confermato di avere il seno rifatto e di essere ricorsa al ritocchino anche alle labbra.

A cura di Daniela Seclì

Martedì 24 e mercoledì 25 agosto è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne. Tra i volti ormai noti del Trono Over, è tornata in studio anche Gemma Galgani. Nonostante tutte le cantonate prese, la donna è ancora determinata a cercare l'amore nello studio del programma di Maria De Filippi. Per stare meglio con se stessa, ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica.

Gemma Galgani è ricorsa alla chirurgia estetica

La notizia del ricorso al bisturi era già trapelata nei giorni scorsi. Ad annunciarlo, Riccardo Signoretti che sul suo profilo Instagram ha scritto: "Gemma Galgani si è rifatta anche il seno. Clamoroso a Uomini e donne. Gemma, la dama torinese che da undici anni cerca l'amore nel dating show di Maria De Filippi, apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca. Una grande novità che non passa inosservata! Galgani aveva già fatto discutere per il lifting, che le aveva tolto almeno dieci anni dal viso. Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?". A giudicare dalle anticipazioni pubblicate dal sito IlVicoloDelleNews, la conferma sarebbe arrivata nel corso della registrazione della puntata. Dopo il lifting, Gemma avrebbe deciso di ricorrere ancora alla chirurgia estetica.

Non solo il seno, la 71enne ha ritoccato anche le labbra

Nel corso della registrazione avvenuta in queste ore, Gemma Galgani avrebbe ammesso di essere ricorsa alla chirurgia per sentirsi più in pace con il suo aspetto. Secondo quanto riporta il sito IlVicoloDelleNews, la dama del trono over avrebbe confermato di avere il seno rifatto. Ha aggiunto, inoltre, di essere ricorsa al ritocchino anche per rimpolpare le labbra. Le sue confidenze avrebbero causato la reazione di Tina Cipollari, dando vita al primo acceso diverbio di questa nuova, scoppiettante edizione di Uomini e Donne.