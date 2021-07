Gemma Galgani ha nostalgia di Marco Firpo, lui ricambia: “La penso sempre, temo sia troppo per me” Nei giorni scorsi, Gemma Galgani ha dichiarato di pensare spesso a Marco Firpo. Ebbene, sembra proprio che l’affetto sia pienamente ricambiato. L’ex cavaliere del Trono Over, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato di avere ogni giorno un pensiero per Gemma, ma ritiene che la donna sia troppo per lui.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, Gemma Galgani ha dichiarato inaspettatamente di pensare spesso a Marco Firpo, il cavaliere del Trono Over con il quale ha condiviso una breve relazione. Uomini e Donne Magazine ha pensato bene di contattarlo e sapere se anche lui abbia ancora un pensiero per la dama. L'uomo ha affrontato importanti problemi di salute dopo aver lasciato il programma, oggi però sta meglio:

"Dopo tre interventi a cuore aperto, ho ripreso a fare tutto quello che facevo prima, le cose che mi riempiono la vita e l'anima. Vado in moto, faccio surf, pratico yoga. Faccio sempre i controlli, ho seguito la riabilitazione. Ho un carattere che ama la propria serenità. Se domani vincessi alla lotteria, so che continuerei a fare la stessa vita".

La risposta di Marco Firpo a Gemma Galgani

"Il mio pensiero ultimamente va spesso a Marco": ha dichiarato Gemma Galgani. Firpo la pensa allo stesso modo? A giudicare dalle dichiarazioni che l'uomo ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine, sembra proprio che anche lui nutra ancora dell'affetto nei confronti della sua ex fidanzata. Marco ha fatto sapere:

"Vorrei fare una premessa. Io non ho la televisione a casa. Non vedo Gemma in televisione, me la ricordo com'era, ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei. Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo. Anche il pensiero di queste cose, mi ha aiutato ad attraversare il ciclone che ho subito. […] Ci siamo sentiti qualche volta. Anche se le ho detto che non c’è bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto e mi troverà lì. Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole. La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura. Posso dire che ha le chiavi anche in senso metaforico".

Marco pensa che Gemma sia troppo per lui

Marco Firpo attualmente è single e ha ammesso di stare aspettando Gemma: "Una volta gliel’ho anche detto e lei si è commossa". L'ex cavaliere del Trono Over, tuttavia, sembra nutrire l'errata convinzione che Galgani sia troppo per lui. In realtà, un uomo così dolce e attento, forse sarebbe proprio l'ideale compagno di vita per la dama: