Gemma Galgani confessa: “Penso spesso a un mio ex”, ecco chi è l’uomo che la tiene sveglia Nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne, Gemma Galgani ha avuto diverse frequentazioni. In un’intervista rilasciata al Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, la dama del Trono Over ha ammesso che le capita spesso di ripensare a uno in particolare degli uomini frequentati. Ecco di chi si tratte.

A cura di Daniela Seclì

Gemma Galgani, in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, è tornata a parlare di una sua vecchia conoscenza. La dama del Trono Over ha ammesso di ritrovarsi a pensare spesso a uno dei cavalieri con il quale ha intrapreso una relazione nel corso della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. In molti potrebbero pensare, erroneamente, che Galgani stia ancora ad aspettare il "Gabbiano" Giorgio Manetti. Ma non è così. Il ricordo più bello che serba, la vede accanto a un altro uomo.

Gemma Galgani pensa spesso a Marco Firpo

A chi pensa Gemma Galgani prima di addormentarsi? A questa domanda, la dama ha svelato che l'ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne Marco Firpo occupa ancora i suoi pensieri. I due iniziarono a frequentarsi nel 2017. Dopo qualche mese, il cavaliere sembrò pronto a rinunciare a Gemma perché stanco del fatto che continuasse a cambiare idea su di lui. A quel punto – come accade di frequente alla dama – Gemma si riscoprì innamorata di Marco. La fiamma tra loro si riaccese, ma nel 2018 Marco Firpo ha dovuto affrontare dei problemi di salute dovuti a un'infiammazione cardiaca. Dopo essersi sottoposto a due delicati interventi chirurgici, la redazione di Uomini e Donne lo avrebbe richiamato per tornare in studio, ma lui non se l'è sentita. Ora Gemma Galgani è tornata a fare il suo nome:

"Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco, il lupo di mare dai lunghi capelli biondi. Ricordo una situazione molto romantica nel periodo della nostra frequentazione: una meravigliosa passeggiata nei pressi della cittadina di Bonassola, in Liguria, un lungo cammino per raggiungere la meta, la piccola cappella della Madonnina della Punta, una chiesetta a dir poco deliziosa a picco sul mare. […] Forse anche per lo scenario marino, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in mente quell’immagine, insieme a Marco…Un bel ricordo che resterà sempre con me".

La frecciatina a Tina Cipollari

Nel corso dell'intervista, Gemma Galgani ha anche lanciato una frecciatina all'opinionista Tina Cipollari. Le ha dato dei consigli su come affrontare la prossima edizione di Uomini e Donne, che approderà su Canale5 a settembre. Secondo lei, Cipollari dovrebbe adottare un look più "fresco e giovanile". Reputa quello attuale inadeguato a una trasmissione che va in onda nel primo pomeriggio: