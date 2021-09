Gemma Galgani spiega perché ha rifatto il seno: “Con un fisico nuovo troverò il mio principe” La protagonista di Uomini e Donne svela finalmente perché ha deciso di ritoccarsi il décolleté: “Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali, voglio trovare il mio principe. Mi piacerebbe essere d’esempio a quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io”.

A cura di Valeria Morini

Sarà il tormentone della nuova stagione di Uomini e Donne: il seno rifatto di Gemma Galgani. C'è da attendersi una lunga serie di siparietti con Tina Cipollari in studio. A spiegare perché ha scelto di andare dal chirurgo estetico (dopo il lifting già fatto in passato e il naso e i denti rifatti) è la stessa Gemma: dopo l'uscita della copertina in cui si mostrava il décolleté tornato come ai tempi in cui era "ragazzina", ecco le dichiarazioni della Dama 71enne a Nuovo Tv.

Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo. Mi sottoposta all’intervento senza alcuna paura delle malelingue pronte a criticarmi per questa decisione. Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro.

Gemma Galgani ‘esempio per le donne'

Dunque, la Galgani avrebbe deciso di tornare alle forme giovanili con l'aiuto del bisturi per sentirsi più sicura di sé, nella speranza di trovare l'amore a Uomini e Donne, dopo le delusioni ricevute, tra gli altri, da Giorgio Manetti, Marco Firpo, Nicola Vivarelli, Maurizio Guerci. C'è da dire che se davvero Gemma incontrasse l'uomo dei suoi sogni, Uomini e Donne perderebbe una delle sue colonne portanti.

Mi chiedo che senso abbia offendermi gratuitamente. Mi piacerebbe invece essere d’esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri. Con un fisico nuovo mi sento meglio anche con me stessa. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero.

Quando inizia Uomini e Donne

Uomini e Donne prende il via lunedì 13 settembre e va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Oltre alla peripezie di Gemma vedremo quelle dei 4 tronisti: Joele Milan, Matteo Fioravanti, Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte. Quest'ultima rappresenta una vera rivoluzione per il programma, perché è il primo caso di una tronista nata uomo.