Giacomo Czerny e Martina Grado vacanze all’avventura in Sardegna: “Selvaggi, folli e innamorati” Martina Grado e Giacomo Czerny sono ormai inseparabili e la loro storia d’amore continua a gonfie vele. I due hanno deciso di trascorrere insieme le vacanza ma buttandosi in una vera e propria avventura a bordo di un camper in giro per la Sardegna. Tra baci, soste la chiaro di luna e paesaggi mozzafiato i due si godono la loro prima estate insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Giacomo Czerny e Martina Grado sono più innamorati che mai, la loro storia continua a gonfie vele, come si evince anche dalle foto e dai video che entrambi pubblicano sui loro profili social. È tempo di vacanze e la coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ha pensato di organizzare qualcosa completamente all'avventura in Sardegna, girandola alla guida di un camper.

Una vacanza all'avventura

Lo scrive proprio l'ex corteggiatrice: "Selvaggi, folli e innamorati" ed è proprio così che appaiono il videomaker e la sua dolce metà, intenti a viversi giorno per giorno momenti di una vacanza che, probabilmente non dimenticheranno mai. Tra risate, baci e lunghi tragitti in camper, inframmezzati da soste al chiaro di luna e lunghi bagni nelle acque cristalline della Sardegna, i due si stanno vivendo a 360 gradi, confermando quel sentimento che li ha portati ad essere inseparabili. Ogni tappa di questo viaggio on the road viene poi pubblicata anche su Youtube, dove l'ex tronista condivide il tragitto e i percorsi fatti con alcuni video.

Giacomo Czerny e l'offerta di lavoro di Maria De Filippi

Di recente, poi, Giacomo Czerny era tornato al centro del chiacchiericcio sul web in seguito al suo sonoro rifiuto ad un lavoro offertogli da Maria De Filippi. Il 26enne, infatti, dopo la scelta a Uomini e Donne, grazie alla quale ha trovato l'amore, aveva ricevuto una proposta dalla conduttrice del dating show. In un'intervista rilasciata al magazine del programma, Czerny ha dichiarato i motivi che lo hanno spinto a rifiutare l'opportunità concessagli dalla De Filippi, la quale gli aveva proposto di continuare a lavorare nel suo settore, ma dietro le quinte dei suoi programmi, ma questa offerta non coincideva con le ambizioni del giovane videomaker: "Mi piacerebbe concentrarmi su viaggi, cortometraggi e, ora che ho più occasioni, proverò questa strada più incerta" ha rivelato, spiegando i motivi che lo hanno portato a prendere una strada diversa da quella che, a conti fatti, poteva essere già spianata.