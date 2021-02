La fidanzata di Gianluca Vacchi Sharon Fonseca ha compiuto 26 anni. La modella di origini venezuelane è la giovane mamma di Blu Jerusalema, la prima figlia nata dall'amore con l'imprenditore bolognese. Riuniti a casa nella loro splendida tenuta, la famiglia Vacchi ha festeggiato il compleanno di Sharon, il primo da mamma, con un rinfresco, palloncini e una enorme torta ricoperta di zucchero rosa. La modella ha ricevuto un regalo speciale da parte della sua famiglia che vive a Miami e che per questo non vede da tempo: una collezione di foto di famiglia, con la piccola Blu Jerusalema, per sentirsi vicini nonostante la distanza.

La dedica di Gianluca Vacchi alla compagna Sharon Fonseca

Gianluca Vacchi ama festeggiare in grande stile, si sa. E per il compleanno della compagna Sharon, da pochi mesi diventata mamma della sua prima figlia, ha voluto regalarle un giorno speciale, con tanto di immancabile dedica d'amore su Instagram, per ricordare i loro primi tre anni insieme:

Tre anni e dieci giorni fa ci siamo incontrati per la prima volta e ancora non mi capacito di che benedizione Dio abbia mandato sulla mia strada quel giorno. Oggi abbiamo Blu Jerusalema, e nella nostra famiglia l'amore cresce ogni giorno. Ti amo mia regina, più di ieri e meno di domani. Tuo, Gianluca.

La nascita di Blu Jerusalema

L'arrivo in famiglia della piccola Blu Jerusalema d'altronde ha cambiato la vita della coppia. La bimba è nata lo scorso 27 ottobre: “Lei è con noi. Sharon e io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la amiamo già più delle nostre vite”, aveva annunciato l'imprenditore su Instagram, annunciando ai suoi fan la gioia di diventare padre per la prima volta. Aveva incuriosito la scelta del nome della piccola: "Blu" è un omaggio al colore della notte ed ha origini latine, che si usa per entrambi i generi, ma è in prevalenza femminile. "Jerusalem" significa patrimonio di pace ed è di origini ebraiche.