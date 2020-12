Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca presentano per la prima volta la figlia Blu Jerusalema nata. Le prime immagini ufficiali della bambina sono state pubblicate in esclusiva sulla rivista spagnola Hola e sono state condivise da Vacchi, popolare webstar da 19 milioni di follower, sul suo profilo Instagram. La coppia ha colto anche l'occasione per rivelare che la bambina è nata con una malformazione del palato chiamata palatoschisi.

Vacchi e la Fonseca sono diventati genitori di Blu Jerusalema a fine ottobre. Si tratta del primo figlio per la coppia (qui il significato del suo nome). L'influencer ha spiegato che, quando sarà necessario, la bambina verrà sottoposta a un intervento chirurgico per correggere la deformazione. Al tempo stesso, Vacchi e la compagna hanno deciso di sensibilizzare il pubblico sul tema e aiutare le associazioni che supportano le famiglie alle prese con lo stesso problema.

Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema. Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu è nata con una "palatoschisi". Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati al fianco di nostra figlia, ma anche delle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, poiché è una cosa che accade a 1 bambino su 700. Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina che a tempo debito potrà procedere con l'intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale. Ma questa non è la situazione per molte famiglie, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come Operation Smile che si occupano di aiutare le famiglie in questa situazione.