Gianmarco Tamberi a nozze, quando e dove il campione olimpico sposerà Chiara Bontempi Dopo il sogno realizzato dell’oro a Tokyo, Gimbo è pronto a dedicarsi alla famiglia. Il campione di salto in alto e la compagna svelano a Chi le prime notizie sul loro matrimonio, dopo la romantica proposta che era arrivata proprio alla vigilia delle Olimpiadi: “È lei che mi ha fatto mettere la testa a posto. Vogliamo avere un figlio”.

A cura di Valeria Morini

Dopo la gioia immensa del tanto desiderato oro conquistato a Tokyo, arriva il tempo dell'amore per Gianmarco Tamberi, che ha deciso di concentrarsi pienamente sulla relazione con la fidanzata Chiara Bontempi. La romantica proposta di matrimonio è stata fatta proprio alla viglia delle Olimpiadi e ora la coppia ha parlato sul settimanale Chi, regalando qualche dettaglio in più sulla cerimonia.

Quando Gimbo sposerà la sua Chiara

Anzitutto il "quando". Gimbo e Chiara si sposeranno nel 2022. "Chiara ha messo la mia vita davanti alla sua, ha trasformato i suoi obiettivi nei miei obiettivi e adesso le dimostro che è la cosa più importante", racconta il campione olimpico di salto in alto, mentre la sua compagna ha spiegato come sogna le nozze, che saranno celebrate nelle Marche:

Penso che saremo in tanti perché abbiamo un sacco di amici, stiamo pensando di farlo ad Ancona, la nostra città. Me lo immagino di sera, con tante luci e tante candele.

La coppia vuole avere un bambino

Dopo il sì, l'intenzione della coppia è di avere un figlio: "Amo i bambini", spiega Tamberi, che, dopo il grave infortunio nel 2016, ha faticato moltissimo per ripartire e, ora che ha coronato il sogno di vincere la medaglia d'oro, vuole dedicarsi alla famiglia:

Leggi anche Franco Bragagna ex concorrente di quiz, la voce delle Olimpiadi in Tv con Pippo Baudo nel 1984

Sono stati anni pienissimi e adesso il mio sogno è vivere come una persona normale e fare i progetti che fanno tutti. Chiara sarà una mamma perfetta, dolcissima, è una ragazza di cuore. È lei che mi ha fatto mettere la testa a posto.

Chi è Chiara Bontempi

26 anni appena compiuti, Chiara Bontempi ne ha tre in meno di Tamberi. Lui le aveva promesso che le avrebbe chiesto di sposarlo ma solo una volta arrivate le Olimpiadi. Promessa mantenuta con l'immancabile sì da parte della ragazza di Ancona, al fianco di Gimbo da ben undici anni. A parte il fatto che si è laureata a Verona nel 2019, di Chiara si sa ben poco. "Lei è la donna che ho deciso di tenermi al fianco per tutta la vita perché so per certo che non potrei chiedere di meglio", ha scritto Tamberi sui social, "È la donna che mi ha seguito fino in Giappone per darmi quei momenti di serenità di cui tanto avevo bisogno, è la donna che mi ha dedicato la sua vita per consentirmi di realizzare il mio sogno. Lei è la donna che 5 anni fa asciugava le lacrime che scivolavano nel mio volto mentre guardavo la finale delle olimpiadi di Rio con il gesso alla gamba. Lei è una principessa e la cosa che più mi rende orgoglioso in questa vita è poter dire che è la MIA principessa".