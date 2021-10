Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi festeggiano l’ultimo anniversario prima del matrimonio Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi festeggiano il loro 12esimo anniversario d’amore, l’ultimo da fidanzati prima del matrimonio previsto per il 2022. L’atleta ha stupito la sua chiara con un enorme mazzo di rose rosse e una dolce dica su Instagram: “Per ogni singolo giorno ho scelto te a chiunque altro”. Lei ironizza: “E hai fatto bene”, e organizza una romantica sorpresa nel loro nido d’amore: “Dopo 12 anni continua a battermi forte il cuore, sei la mia persona non ho alcun dubbio!”.

A cura di Giulia Turco

Gianmarco Tamberi e la sua fidanzata futura moglie Chiara Bontempi sono più innamorati che mai. Dopo 12 anni d'amore, festeggiano con romanticismo il loro ultimo anniversario da fidanzati: nel 2022 li aspetta il matrimonio. L'atleta oro olimpico per il salto in alto ha regalato alla sua promessa sposa un grande mazzo di rose rosse: "Dal 20.10.2009 al 20.10.2021 insieme…Per ogni singolo giorno ho scelto te a chiunque altro", scrive nel post che le dedica su Instagram. "Ultimo anniversario da fidanzati, dall'anno prossimo si fa sul serio dicono. Chi vuole venire al matrimonio?". Chiara, sul suo profilo social, ha pubblicato foto e video della dolce sorpresa che ha organizzato per Gianmarco: "Ti ho aspettato fino alle 3.30 di notte per festeggiare insieme.. dopo 12 anni continua a battermi forte il cuore, ho sempre e ho sempre voglia di sentirti, vederti, condividere tutto. Sei la mia persona. Non ho alcun dubbio! Buon anniversario amore mio infinito".

Il matrimonio tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

La proposta di matrimonio è arrivata da parte dell’atleta alla vigilia di Tokyo. Dopo le Olimpiadi, la coppia si è raccontata al settimanale Chi spiegando che le nozze avverranno nel 2022. “Chiara ha messo la mia vita davanti alla sua, ha trasformato i suoi obiettivi nei miei e adesso le dimostro che è la cosa più importante”, si è confidato Tamberi. La cerimonia si svolgerà nella Marche, ad Ancona: “Me lo immagino di sera, con tante luci e tante candele”. I due giovani ragazzi non vedono l’ora di diventare genitori: “Chiara sarà una mamma perfetta, dolcissima, è una ragazza si cuore, è lei che mi ha detto mettere la testa a posto”.

Chi è Chiara Bontempi la futura moglie di Tamberi

Chiara ha 26 anni, tre in meno di Gianmarco Tamberi ed è originaria di Ancona. Si è laureata a Verona nel 2019, ma non si sa di che cosa di occupi nella vita attualmente: “È la donna che mi ha seguito fino in Giappone per darmi quei momenti di serenità di cui avevo tanto bisogno, è la donna che mi ha dedicato la sua vita per consentirmi di realizzare il mio sogno”.