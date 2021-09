Gigi D’Alessio di nuovo nonno, è nata Giselle la figlia di Claudio D’Alessio Gigi D’Alessio è diventato nonno ancora una volta. Nella mattina di mercoledì 15 settembre è nata Giselle, figlia di Claudio D’Alessio e della compagna Giusy Lo Conte. Ad annunciare la lieta notizia è proprio il primogenito del cantante napoletano che accoglie la nuova arrivata in casa con immensa gioia.

A cura di Ilaria Costabile

Gigi D'Alessio è diventato nonno per la terza volta, in attesa di diventare papà del suo quinto figlio. Il cantante partenopeo può accogliere tra le braccia Giselle, la figlia del suo primogenito Claudio e della compagna Giusy Lo Conte. La piccola è nata nella mattinata di mercoledì 15 settembre, come annuncia il figlio del noto musicista su Instagram, dove ha pubblicato alcuni scatti in cui la piccola è avvolta in un lenzuolo tra le braccia di mamma e papà.

L'annuncio della nascita su Instagram

Un tenero messaggio quello rivolto da Claudio D'Alessio all'ultima arrivata nella sua famiglia. La compagna, Giusy, ha dato alla luce una bambina che la coppia ha deciso di chiamare Giselle per un motivo ben preciso, come spiega lui stesso nell'annunciare l'arrivo della bambina:

Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di Rosa. Oggi è nata la mia terza Principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio, il tuo nome vuol dire “Promessa” quella che faccio a me stesso, di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie Giusy sarà un lungo cammino, ma insieme a te… una solo una piacevole passeggiata. Ti Amo amore mio #forever #family #love.

Una bellissima dedica d'amore anche per la sua compagna con la quale ha condiviso il sogno di una famiglia che, pian piano, tassello dopo tassello stanno costruendo insieme.

La terza figlia per Claudio D'Alessio

Si tratta della terza figlia per Claudio D'Alessio. La prima bambina, infatti, è nata dalla relazione dell'imprenditore con Francesca la fidanzata di quando aveva appena 20 anni, tanto è vero che Noemi, questo il nome della sua primogenita, ha già 15 anni. Dopo la fine di questa storia e altri flirt, D'Alessio junior ha poi trovato l'amore con Giusy Lo Conte, il loro rapporto è cresciuto nel tempo e, infatti, nell'agosto 2020 è la nata la loro prima figlia Sofia, che ha reso il cantante partenopeo nonno per la seconda volta.