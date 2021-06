Gigi D'Alessio e Denise Esposito sarebbero ormai una coppia consolidata. Il cantante napoletano ha provato per oltre un anno a tenere la sua nuova relazione lontana dai riflettori del gossip, ma il loro amore non è sfuggito ai suoi fan che lo hanno pizzicato in giro per Napoli mano nella mano con la bionda 28enne. Il video che li ha sorpresi insieme ha fatto il giro del web e ora non sembrano esserci più dubbi sulla solidità del loro legame.

Un'amica di Denise svela: "Si amano davvero"

"Denise e Gigi si amano, stanno bene, sono una coppia ben assestata". A confermarlo è un'amica della giovane napoletana al settimanale Di Più. "Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un'amore in una situazione così in vista", racconta la fonte, confermando che il primo incontro di Gigi e Denise sarebbe avvenuto la scorsa estate durante un evento a Capri e che la coppia sarebbe già passata alle presentazioni in famiglia: Denise avrebbe già incontrato i figli del cantante, Claudio, Ilaria e Luca.

Chi è Denise Esposito la nuova fiamma di Gigi D'Alessio

Denise Esposito ha 28 anni compiuti lo scorso novembre ed è originaria di Napoli. Lontana dal mondo dello spettacolo. studia Giurisprudenza e sogna di diventare un avvocato. Stando alle indiscrezioni del settimanale Di Più, il padre è un generale di Brigata ed ha un fratello di tre anni più grande al quale è molto legata. "Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida", confermano gli amici alla rivista. "Lei è innamoratissima e Gigi è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora".