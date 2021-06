Gigi D'Alessio sorpreso dai fan mano nella mano con la sua nuova fiamma. Almeno così pare, a giudicare dal video circolato su Tik Tok nel quale si vede chiaramente la coppia tenersi per mano e allontanarsi insieme. Gigi D'Alessio cerca di sfuggire agli occhi indiscreti, la ragazza bionda saluta frettolosamente alcuni amici, poi stringe la mano al cantante, per dirigersi verso la sua macchina e fuggire insieme, stando a quanto raccontano i fan su Tik Tok. Alcuni ipotizzano che possa trattarsi della figlia Ilaria, con la quale però non c'è una grossa somiglianza, considerando che sul suo profilo Instagram Ilaria è bruna, anche di recente. Sembra molto più probabile, invece, che si tratti di Denise Esposito, un nome che circola già da diversi mesi.

Chi è Denise Esposito sorpresa insieme a Gigi D'Alessio

Denise Esposito è una giovane ragazza napoletana di 28 anni (26 in meno del cantante). Capelli lunghi e biondi e viso angelico, Denise avrebbe conosciuto il cantante il qualità di sua fan la scorsa estate a Capri, durante uno show. A soffiare sul gossip, mai confermato né smentito, era stato Roberto Alessi nella sua rubrica Alta Portineria su Libero. Stando alle indiscrezioni i due sarebbero stati visti lasciare la villa all'Olgiata, alle porte di Roma, la stessa dove D'Alessio ha convissuto con Anna Tatangelo per 14 anni e a quanto pare starebbero già convivendo, facendo la spola tra la Capitale e Napoli.

Anche Anna Tatangelo ha un nuovo flirt

Anna Tatangelo, dal canto suo, sembra aver già superato la separazione dal cantante, dal quale 10 anni fa ha avuto un figlio. Era lo scorso anno quando l'amatissima coppia annunciava di aver presto strade diverse e, nel frattempo, la Tatangelo avrebbe ritrovato l'amore con il giovane cantautore Livio Cori. Incalzata sull'argomento nel corso dell'intervista a Belve, la cantante di Sora non ha ammesso né smentito il flirt. "Innamorata è un parolone, però sto bene", ha detto. Alla domanda secca su cosa ci sia tra lei e il giovane artista che le avrebbe presentato proprio Gigi D'Alessio ha risposto: "Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo".