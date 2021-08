Gigi D’Alessio e i baci con Denise: “Era una fan, Tatangelo ultima a sapere della gravidanza” Le foto di Gigi D’Alessio e Denise Esposito in vacanza a Positano sullo yacht Anne Marie (30mt) del cantante. La coppia, complice nelle acque amalfitane, si prepara ad accogliere il figlio che arriverà in autunno, che sarà il quinto per noto cantautore. Il settimanale Chi documenta tutto in un servizio esclusivo, nel quale racconta anche della nuova vita di Anna Tatangelo con Livio Cori e parla di rapporti non distesi con l’ex compagno, poiché “sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie”.

A cura di Redazione Spettacolo

Le foto di Gigi D'Alessio e Denise Esposito in vacanza a Positano sullo yacht Anne Marie (30mt) del cantante. La coppia, complice nelle acque amalfitane, si prepara ad accogliere il figlio che arriverà in autunno, che sarà il quinto per noto cantautore dopo i primi tre avuti dall'ex moglie Carmela Barbato (Claudio, Ilaria Luca) e il piccolo Andrea avuto da Anna Tatangelo. Il settimanale Chi documenta tutto in un servizio esclusivo, nel quale racconta anche della nuova vita di Lady Tata con Livio Cori, parlando di rapporti non distesi con l'ex compagno, poiché "sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie". Il settimanale si esprime in questi termini:

Denise oggi è in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè. D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria Luca. I rapporti tra loro oggi sono ottimi, al contrario risultano incrinati quelli con la sua ex Anna Tatangelo, con la quale ha avuto il piccolo Andrea. La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie. Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto. Inoltre, un altro elemento che avrebbe ferito la Tatangelo è stato il fatto che Gigi abbia scelto di vivere con Denise non più ad “Amorilandia”, la villa che il cantante possiede in zona Olgiata a Roma e che Anna non ha mai amato. Con la nuova compagna invece ha lasciato Roma per ricominciare da Napoli.

Chi è Denise e com'è nato l'amore con Gigi D'Alessio

Fino a pochi mesi fa, esigue erano le informazioni sulla bella Denise Esposito che aveva conquistato il cuore di Gigi D'Alessio dopo il rapporto con Anna Tatangelo. Un rapporto mai consolidato con un matrimonio, più volte annunciato e mai celebrato, fatto di continui distacchi e ritorni. Ora il cantante sembra aver trovato una nuova serenità con l'avvocato napoletano, del quale si conoscono dettagli maggiori della vita privata e familiare, oltre a quelli legati alla nascita del sentimento con Gigi, sbocciato dopo un suo concerto in una sera di giugno del 2020: