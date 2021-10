Gilles Rocca e Miriam Galanti innamorati: “Ci hanno offerto soldi per dire che non stavamo insieme” Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme. A dare l’annuncio è proprio l’attore romano su Instagram che scrive un lungo messaggio nel quale spiega cosa è accaduto in questi mesi in cui i due sono stati lontani, infuriandosi con chi gli aveva offerto dei soldi per parlare del suo privato.

A cura di Ilaria Costabile

Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi e la sua compagna sono stati lontani per un po' a ridosso dell'estate, quando circolava la voce che la loro storia d'amore fosse finita. Ad annunciare il ritorno di fiamma è stato proprio l'attore che su Instagram ha condiviso una foto insieme alla sua dolce metà, raccontando cosa è avvenuto in questi mesi e rivelando che molti avrebbero voluto riversare l'attenzione su uno scoop che, in fin dei conti, non era altro che una crisi passeggera.

Le parole di Gilles Rocca

A parlare più nel dettaglio della questione è stato proprio Gilles Rocca che, da sempre, ha voluto tenere la sua vita privata lontano dai riflettori, nonostante il suo essere un personaggio televisivo implicasse l'attenzione da parte dei media su quanto accade lontano dalle telecamere. L'ex naufrago racconta:

È stato un periodo strano, oserei dire assurdo dove in tanti senza alcun diritto si sono presi la libertà di sapere cosa stesse succedendo alla nostra storia, se stavamo o no insieme, se avevamo altri “amori”…

C’è stato un momento dove tutto questo interesse mediatico ci ha fatto prendere la decisione di separarci per un periodo… ci hanno offerto soldi, copertine ma il patto era quello di dire sui giornali che NON stavamo più insieme. Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male…per un momento lungo quanto una vita abbiamo scelto di separarci quest’estate, avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia “gossippara”, ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così!

Ben tornata amore mio.

Un amore lungo dodici anni

La storia d'amore tra Gilles Rocca e Miriam Galanti va avanti ben dodici anni. I due si sono conosciuti nel gennaio 2009, ad un corso di recitazione, dove è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo soli due mesi già vivevano insieme e si sono separati solo per qualche breve periodo: a causa della pandemia e di recente per l'Isola dei Famosi a cui ha partecipato Gilles.