Giordano Mazzocchi nella prima foto con la fidanzata Arianna Mora: “Sorridi sempre così” Giordano Mazzocchi è raggiante al fianco di Arianna Mora, più volte sorpresa al suo fianco in diverse occasioni social, ma è il sole bollente dell’estate a convincere l’ex tronista ad uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma, con la quale l’amore sembra ormai consolidato. I due, sul lungomare di Pescara, si godono qualche ora di relax e un aperitivo in spiaggia, senza dimenticare qualche scatto per i follower: “Sorridi sempre così”, le dedica lui stringendola a sé.

A cura di Giulia Turco

Giordano Mazzocchi esce allo scoperto sui social con la sua fidanzata Arianna Mora. È la prima foto sui social quella pubblicata dall'ex tronista di Uomini e Donne, che ha ritrovato l'amore dopo la storia con Nilufar Addati nata nello studio del dating show. Giordano è raggiante al fianco di Arianna, più volte sorpresa al suo fianco in diverse occasioni social, ma è il sole bollente dell'estate a convincere l'ex tronista ad uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma, con la quale l'amore sembra ormai consolidato. I due, sul lungomare di Pescara, si godono qualche ora di relax e un aperitivo in spiaggia, senza dimenticare qualche scatto per i follower: "Sorridi sempre così", le dedica lui stringendola a sé.

Chi è Arianna Mora

Arianna Mora è la nuova fidanzata di Giordano Mazzocchi. Bruna, formosa e bellissima, Arianna è lontana dal mondo dello spettacolo e finora il suo rapporto con l'ex tronista è rimasto lontano dal riflettori. Sono poche le informazioni sul suo conto, ma da quel che sappiamo la ragazza lavora come parrucchiera e modella. Non ama stare al centro dell'attenzione, tanto che di recente Arianna aveva limitato persino i commenti sotto i suoi post su Instagram.

È il primo amore di Giordano Mazzocchi dopo Nilufar

La relazione con Arianna Mora prosegue da qualche mese, almeno dall'inizio dell'estate come testimoniano gli indizi su Instagram. Il loro rapporto, ormai uscito allo scoperto, sarebbe importante ed è la prima relazione seria che l'ex tronista ha intrapreso dopo la fine dell'amore con Nilufar Addati. Si erano scelti a Uomini e Donne e insieme avevano partecipato a Temptation Island fino alla rottura. Nessuno però fino ad ora si era mostrato pubblicamente al fianco di una nuova fiamma. Mazzocchi si è gradualmente allontanato dal mondo del gossip, convinto della necessità di staccarsi da quell’ambiente per provare a costruire la sua carriera da influencer.