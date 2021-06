Avvistamenti sempre più frequenti, un weekend di coppia documentato via Instagram e like sempre più frequenti sui social. Sarebbe Arianna Mora la nuova fidanzata di Giordano Mazzocchi, corteggiatore che fu la scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne. A far nascere i primi sospetti circa un flirt tra i due fu un weekend romantico che risale a qualche settimana fa, weekend durante il quale Giordano appariva in compagnia di una donna sconosciuta. Le foto della giovane sono comparse tra le sue Instagram stories.

Chi è Arianna Mora

Da settimane, ormai, gli avvistamenti di Giordano e Arianna insieme si sono fatti sempre più frequenti. Ma l’attenzione che si è riversata su Arianna sembrerebbe non averle fatto piacere, tanto che la giovane ha deciso di limitare i commenti sotto i suoi scatti su Instagram per evitare di dover rispondere a polemiche o domande. Arianna non appartiene al mondo dello spettacolo. È una parrucchiera ma lavora anche come modella.

in foto: Arianna Mora

Giordano Mazzocchi single dalla rottura con Nilufar Addati

La decisione di Giordano di pubblicare su Instagram i video in cui compare Arianna dimostra che la relazione con la giovane sarebbe importante. L’ex corteggiatore ha infatti tenuto rigorosamente protetta la sua vita privata dalla rottura con Nilufar Addati. Dopo la scelta a Uomini e Donne, la partecipazione a Temptation Island e la rottura, nessuno dei due è uscito allo scoperto con una nuova fiamma. Mazzocchi si è gradualmente allontanato dal mondo del gossip, convinto della necessità di staccarsi da quell’ambiente per provare a costruire la sua carriera da influencer. Ci è riuscito stando attento a non raccontare sui social novità relative alla sua vita sentimentale. Per questo la decisione di rendere riconoscibile Arianna, insieme ai like e ai commenti postati sotto le sue foto, danno l’idea di una relazione che potrebbe diventare importante.