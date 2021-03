Giorgia Lucini è diventata mamma per la seconda volta. I fan di Uomini e Donne ricorderanno bene la tronista della stagione 2011-12 del programma di Maria De Filippi: oggi è felice accanto al giocatore di basket Federico Loschi e ha dato alla luce il loro secondo figlio, Tommaso. I due sono già genitori di Riccardo, nato esattamente due anni fa (nel marzo 2019).

L'annuncio di Federico Loschi

Ad annunciare l'arrivo del bebè è stato Loschi, giocatore del Real Sebastiani Rieti, dal suo profilo Instagram: "Alle 8.,35 di oggi 8 marzo 2021 (festa della donna…) è nato quel gran figo di Tommaso Loschi. Mamma Gio sta bene, anche se un po’ intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone. Grazie a tutti che stanotte e all’alba vi siete preoccupati per lei e per il bimbo come al solito di me non se n’è fregato nessuno”. Poco prima, Loschi aveva pubblicato un post con una foto scattata insieme a Giorgia la notte prima del parto.

Mi sembra di vivere un sogno…da ragazzino quando parlavo con mia mamma le dicevo che avrei desiderato di diventare un giocatore di basket…poter vivere di pallacanestro, la mia malattia… di girare il mondo e avere la fortuna di trovare la donna giusta che mi permettesse di poter costruire una famiglia presto per poterci godere al massimo due bimbi (perfetto se fossero stati maschi per giocare 1contro1 al campetto) che avrei sognato di chiamare Riki e Tommi, i miei due nomi preferiti, quelli con cui avrei voluto chiamarmi io. Oggi a 31 anni questi sogni sono piano piano diventati realtà. Grazie anche a te Giorgia, che a 28 anni hai già portato a termine due gravidanze senza fermarti mai e mi hai seguito in ogni posto d’ Italia. Sei pazzesca nana mia. Ora godiamoci il casino che noi tanto amiamo e appena finisce questo brutto periodo tutti e 4 ad Ibiza.

Giorgia Lucini dopo Uomini e Donne

in foto: Giorgia Lucini e Federico Loschi

Giorgia, già concorrente a Miss Italia nel 2010, partecipò a Uomini e Donne molti anni fa prima come corteggiatrice di Andrea Angelini e quindi come tronista: ne uscì insieme al corteggiatore Manfredi Ferlicchia. I due si lasciarono a tre anni di distanza, dopo l'esperienza a Temptation Island. La Lucini è stata fidanzata anche con Andrea Damante, prima che lui stesso sbarcasse nel dating show di Canale 5. Al fianco del suo Federico ha trovato l'amore vero, lontano dalle telecamere.