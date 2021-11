Giorgia Soleri: “Credono che la mia libertà sia di loro proprietà”, replica velata a Corona? Giorgia Soleri con un post su Instagram lancia una replica velata al suo ‘hater’, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che due giorni fa l’ha accusata di essere una finta femminista.

A cura di Gaia Martino

Fabrizio Corona negli ultimi giorni ha lanciato un'accusa al veleno contro Giorgia Soleri. L'ex re dei paparazzi ha criticato duramente la modella ed influencer definendola una finta femminista. "Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c'è più bisogno" sono state le parole scritte da Corona nelle sue Instagram story a corredo di una foto della fidanzata di Damiano David mentre mostra di avere i peli sotto le ascelle. La dichiarazione ha fatto chiaramente rumore, arrivando sino alla diretta interessata la quale nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo Instagram con una citazione, lasciando intendere che si tratta di un chiara replica al suo ‘hater'.

La risposta di Giorgia Soleri a Fabrizio Corona

Giorgia Soleri nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram una citazione di Joumana Haddad, poetessa e giornalista libanese che recita:

Sono una donna. Credono che la mia libertà sia loro proprietà. Ed io glielo lascio credere. E avvengo.

Potrebbe essere questo un chiaro riferimento all'accusa ricevuta da Fabrizio Corona: la modella ed influencer non lo nomina nella didascalia del post ma definisce la frase ‘più attuale che mai'. Anche ai follower di Giorgia è apparsa come una frecciata più che diretta e hanno commentato il contenuto social con complimenti ed applausi. "Direi che questa è un'asfaltata di grandissima classe" sono le parole di una sostenitrice della Soleri. Da parte dell'ex re dei paparazzi, al momento, non sono arrivate contro repliche.

Giorgia e Damiano insieme al convegno sulla vulvodinia

Damiano David e Giorgia Soleri, fidanzati da circa quattro anni, si sono mostrati insieme nel corso di un convegno sul tema della vulvodinia. Il mondo del gossip ha conosciuto la giovane attivista milanese non solo per la sua vita privata ma anche per l'argomento su cui si è esposta in prima persona. Da tempo combatte contro la vulvodinia e recentemente è stata operata per endometriosi e trattandosi di una malattia poco tutelata dal sistema sanitario, ha deciso di dirigere una battaglia affinché le donne affette non si sentano abbandonate dallo Stato. Nel corso dell'evento così importante per lei, il suo compagno Damiano non ha mancato di sostenerla.