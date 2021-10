Giorgia Soleri fidanzata con Damiano dei Maneskin andrà a convivere La modella e influencer, fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è originaria di Milano ma vive da diversi anni a Roma. Finora ha abitato in un appartamento fuori dal centro della Capitale insieme ai suoi amati mici, ma a breve cambierà casa. Su Instragram, rispondendo ad una serie di domane, ha chiarito che non sarà sola nella sua nuova avventura: “Ho amato vivere da sola e infatti l’ho fatto per 6 anni”, scrive, “ma ora basta”.

A cura di Giulia Turco

Giorgia Soleri ha annunciato ai suoi follower un trasloco imminente. La modella e influencer, fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è originaria di Milano ma vive da diversi anni a Roma. Finora ha abitato in un appartamento fuori dal centro della Capitale insieme ai suoi amati mici, ma a breve cambierà casa. Su Instragram, rispondendo ad una serie di domane, ha chiarito che non sarà sola nella sua nuova avventura: "Ho amato vivere da sola e infatti l'ho fatto per 6 anni", scrive, "ma ora basta", con tanto di cuoricino. Tra le righe, lascia intendere che forse si prospetta una romantica convivenza con il frontman dei Maneskin.

La storia d'amore di Damiano David e Giorgia Soleri

Il frontman dei Maneskin e Giorgia Soleri sono ancora estremamente riservati in tema di vita sentimentale. La coppia non si è mai esposta sui social e gli unici avvistamenti amorosi sono stati riportati sulle riviste di gossip dai paparazzi. Il loro amore è uscito allo scoperto solo lo scorso marzo, ma come Damiano stesso aveva ammesso, il loro rapporto è ormai solido e duraturo e procede da oltre 4 anni. Per un periodo il cantante romano e la modella, che ha la sua famiglia a Milano, hanno vissuto il loro amore a distanza, fino a quando Giorgia nel 2020 ha scelto di spostare la sua vita, privata e professionale, a Roma. Ora sarebbe arrivato il momento giusto per fare un passo importante, quello della convivenza.

Giorgia Soleri ha combattuto contro l'endometriosi

La modella di recente è balzata agli onori delle cronache rosa per la sua vicenda legata all'endometriosi e l'operazione alla quale ha scelto di sottoporsi. Un passo importante per Giorgia Soleri, che soffre anche di vulvodinia e che sui social si batte per l'informazione in tema di salute femminile. Dopo un periodo in ospedale, Giorgia ha recuperato le energie e sta pian piano tornando alla vita di sempre. Tuttavia, purtroppo, è stata vittima di attacchi via social da parte di hater che l'hanno minacciata pubblicamente.