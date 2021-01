È arrivato il secondo bebè a casa di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli. Grande gioia per l'ex volto di Uomini e Donne e la modella ex concorrente a Miss Italia, insieme da una decina d'anni e già genitori di Enea (nato nel 2017): a dare il lieto annuncio sono stati loro stessi dai rispettivi profili social. Giada ha dato alla luce una femminuccia di nome Ambra.

L'annuncio di Giovanni Conversano

"Questa notte ho provato l'emozione più bella della mia vita. Veder nascere "in diretta" mia figlia, è una cosa che auguro a qualsiasi papà", ha scritto Conversano, pubblicando la prima foto che mostra la bambina insieme a mamma e papà. L'ex tronista (partecipò a Ued nel 2007-08 ed ebbe una storia con Serena Enardu) ringrazia il medico e le ostetriche che hanno accompagnato la sua compagna nel corso del parto. Curiosità: la piccola Ambra è nata con parto naturale, dopo l'arrivo di Enea con un cesareo. Un "primato", spiega Conversano, "almeno qui nell'ospedale di Scorrano -Lecce": "aver consentito il parto naturale e spontaneo, dopo un precedente parto cesareo. Testimonianza che anche qui al Sud il personale sanitario è capace e professionale. Sfatando i luoghi comuni!". La Pezzaioli ha invece fatto sapere del parto tramite una Instagram Story: "Buongiorno… La vita… L'amore… Ben arrivata Ambra". La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso luglio.

Il significato del nome Ambra

Il nome della secondogenita di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli deriva ovviamente dall'omonima parola che indica sia la pietra che il relativo colore giallo-arancio. Il termine è di origine araba: ‘anbar indicava l'ambra grigia, ma in Europa è stato utilizzato per indicare la resina fossile. I greci chiamavano la medesima sostanza elektron, motivo per cui i nomi Ambra ed Elettra hanno lo stesso significato. Si tratta di un nome adespota e l'onomastico viene perciò festeggiato il 1 novembre, giorno di Ognissanti.