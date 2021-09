Giovanni Terzi e la malattia ai polmoni: “Esposto al rischio di ischemie e gravi problemi al cuore” Giovanni Terzi ha parlato delle sue attuali condizioni di salute in un’intervista rilasciata a DiPiù. Il giornalista e compagno di Simona Ventura ha spiegato di avere una malattia ai polmoni che si chiama dermatomiosite amiopatica. Al settimanale ha dichiarato: “La malattia mi limita molto: la mia capacità di respirare è quasi dimezzata rispetto a prima”.

A cura di Daniela Seclì

Nelle scorse settimane, il giornalista Giovanni Terzi ha fatto sapere: "Ho una malattia che mi uccide i polmoni", si tratta della dermatomiosite amiopatica, che purtroppo ha già causato la morte della madre. In un'intervista rilasciata a DiPiù, è tornato a parlare delle sue condizioni di salute. Attualmente sta seguendo una terapia e non può correre in alcun modo il rischio di prendere di nuovo il Covid.

Le condizioni di salute di Giovanni Terzi

Il giornalista Giovanni Terzi ha dichiarato al settimanale che la malattia che sta affrontando ha finito col limitare la sua vita. Deve stare molto attento a monitorare la sua situazione, per evitare che le cose possano peggiorare:

“La malattia mi limita molto: la mia capacità di respirare è quasi dimezzata rispetto a prima. Ho sempre troppo poco ossigeno nel sangue e questo mi espone costantemente al rischio di ischemie e di altre gravi conseguenze su cuore e cervello. Basta pochissimo perché la mia saturazione scenda sotto il valore limite di 90, che è un valore da ricovero urgente”.

Giovanni Terzi ha scoperto di avere la dermatomiosite amiopatica nel 2020 mentre, in inverno, si era concesso una vacanza in Valle d'Aosta. Durante una passeggiata rimase senza fiato. I controlli svelarono che soffriva della stessa malattia della madre.

Le cure a cui si sta sottoponendo

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Giovanni Terzi si sta sottoponendo a una terapia a base di cortisone e anticorpi monoclonali. È in cura presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Tuttavia, non è una malattia dalla quale si può guarire. Lo ha chiarito lui stesso nei giorni scorsi sulle pagine di DiPiù Tv: