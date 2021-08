Giovanni Terzi svela qual è la sua malattia ai polmoni: “Ha ucciso mia madre” Il giornalista racconta qual è la malattia a causa della quale presenta danni gravi ai polmoni. Si tratta di dermatomiosite amiopatica, da cui non si può guarire ma che si può solo curare per evitare il peggioramento. Al suo fianco c’è la compagna Simona Ventura: “Con il suo amore mi aiuta a vivere”.

A cura di Valeria Morini

Giovanni Terzi torna a parlare della grave malattia ai polmoni che lo affligge, a proposito della quale aveva dichiarato in un video che una a seconda esperienza con il Covid sarebbe per lui letale. Su DiPiùTV, il giornalista compagno di Simona Ventura ha spiegato di cosa si tratta: è dermatomiosite amiopatica, la stessa malattia per cui è morta la madre Luisa.

Ho scoperto di avere questa malattia l’anno scorso in Valle d’Aosta: durante una passeggiata in montagna mi sono trovato completamente senza fiato.

Giovanni Terzi non può guarire dalla sua malattia

Fortunatamente, quando sia lui che Simona Ventura hanno preso il Covid lo scorso marzo, non ci sono state conseguenze gravi. Ma se dovesse contrarre di nuovo il virus, le conseguenze sarebbero ben più serie. E, purtroppo, la malattia non è superabile. Al momento Terzi sta effettuando una terapia sperimentale a base di cortisone e anticorpi monoclonali, presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Se il male dovesse peggiorare, allora potrebbe essere necessario un trapianto di polmoni.

È una malattia da cui non si può guarire: posso sperare soltanto di impedirle di peggiorare. Ed è una malattia che mi può costare la vita da un momento all’altro. La soluzione definitiva sarebbe il trapianto di entrambi i polmoni. Se prendessi di nuovo il Covid non ce la farei.

Al suo fianco c'è Simona Ventura

"Il 40% del tessuto dei miei polmoni è ormai fuori uso", dice Terzi. Per fortuna, Terzi può contare sul sostegno di Simona Ventura, con cui ha intenzione di convolare a nozze.

La mia situazione è dura ma non mi perdo d’animo perché ho una grande risorsa: Simona Ventura. Con il suo amore mi aiuta a vivere. Se la mia malattia non peggiorerà, il 2022 sarà l’anno del nostro matrimonio.

Cos'è la dermatomiosite amiopatica

La dermatomiosite amiopatica è una forma particolare di miosite, una malattia autoimmune. A caratterizzarla sono alterazioni infiammatorie e degenerative di cute e muscoli. Tra in sintomi troviamo piccole lesioni cutanee e periungueali, artralgie e, appunto, conseguenze ai polmoni.