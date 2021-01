È stato un compleanno intimo e speciale per Giulia De Lellis che ha festeggiato i suoi 25 anni con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Sorprese su sorprese per lei, a cominciare da una cena coi fiocchi, buon vino e una sorpresa inaspettata: una scatola rosa con la scritta "Resisti fino al 15 gennaio". Dentro c'erano dolcetti, le foto della loro storia d'amore e le lettere del suo nome e del suo cognome. Ma il "vero" regalo che le ha fatto Carlo Gussalli Beretta è ancora avvolto nel mistero. Ma, nonostante l'idillio roseo, l'ombra del passato continua a essere un ingombro per la nostra popolarissima influencer.

Giulia De Lellis porta ancora la fedina di Andrea Damante

Già perché nonostante sia ormai chiaro che Giulia De Lellis abbia voltato pagina, la influencer e scrittrice di best-seller porta ancora la fedina di Andrea Damante. Una cosa mica da poco che i fan più agguerriti non si sono lasciati scappare. Un dettaglio ben visibile in una delle foto in cui è possibile notare i nuovi tatuaggi che si è fatta allemani. Bene in vista, tra quelle dita, la fedina in oro rosa di Cartier, un gioiellino niente male che supera il migliaio di euro di valore. Un regalo che le è stato fatto poco prima dello scoppio della pandemia, quando i due avevano provato di nuovo a ricreare quel rapporto ormai perduto. Questa cosa non rischia di pregiudicare il rapporto attuale?

Il misterioso regalo del nuovo compagno

Quale sarà stato il misterioso regalo del nuovo compagno? C'è da superare il valore di quel Cartier, c'è da superare l'ombra sempre presente di Andrea Damante. I fan su Instagram si chiedono se si finirà mai di associare il nome di Andrea Damante a quello di Giulia De Lellis. È tutto nelle mani di Cupido e, forse, tra le dita di Giulia De Lellis: al posto del Cartier, ci vorrebbe qualcosa di diverso.