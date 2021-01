Giulia De Lellis si è lasciata tentare e ha deciso di fare dei nuovi tatuaggi sulle mani. Si tratta di disegni leggeri che decorano le dita e che ricordano vagamente alcuni motivi presenti anche nei già noti mandala, tra i tattoo più eseguiti e conosciuti anche tra gli appassionati. Ma i fan dell'influencer non hanno potuto fare a meno di notare un particolare che nulla a che vedere con la moda, ma a qualcosa di decisamente più imponente, come un ex fidanzato e non un flirt qualunque, bensì Andrea Damante.

La foto dei tatuaggi e della fedina

La 24enne romana non ha esitato a pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti in cui sono ben in vista i nuovi tatuaggi, dove è impossibile non notare che, all'anulare, è bene in vista la fedina di Cartier in oro rosa che Andrea Damante le aveva regalato quando i due erano fidanzati. Un anello importante, dal momento che il suo costo supera il migliaio di euro, ma soprattutto si tratta di un anello che ha un significato ben preciso, acquistato per coronare il loro sogno d'amore dopo essersi finalmente ritrovati. Il regalo, infatti, è piuttosto recente, risale al maggio dello scorso anno, quando per il loro anniversarioi due avevano deciso di regalarsi questo gioiello, dopo aver ritrovato la passione poco prima dello scoppiare della pandemia, in seguito ad anni di lontananza. Un amore che, però, non ha resistito a questa ulteriore prova e, infatti, i due si sono lasciati. Non sono mancati sotto lo scatto commenti del tipo "Ma l'anello di Damante quando lo togliamo?", confermando che la coincidenza none era passata inosservata.

Giulia De Lellis fidanzata con Carlo Beretta

Inoltre, c'è da dire che Giulia De Lellis è attualmente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, ex amico del deejay veronese, con il quale il sentimento sarebbe scoppiato proprio questa estate. Una grande delusione per Andrea Damante, ma intanto la coppia ampiamente collaudata ha anche fatto le presentazioni ufficiali questo Natale, come dimostrano gli scatti insieme nella tenuta della nota famiglia. Dal canto suo, poi, anche Andrea Damante sembra aver incontrato l'amore con la giovanissima modella Elisa Visari.