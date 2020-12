Da sempre Giulia De Lellis è solita condividere con i suoi fan quanto le accade durante le sue giornate, parlando non solo di questioni lavorative o dispensando consigli, ma anche raccontando loro gli avvenimenti spiacevoli che le è capitato di dover affrontare. Nella giornata di ieri l'influencer ha raccontato di aver subito svariati furti in queste ultime settimane e si è detta particolarmente turbata dall'accaduto.

Il racconto di Giulia De Lellis

Tramite alcune stories su Instagram, la 25enne romana, che già in passato si è trovata a dover affrontare un terribile furto, verificatosi quando ancora era fidanzata con Andrea Iannone, proprio in queste settimane a ridosso delle vacanze natalizie ha riscontrato delle anomalie relative ai pacchi consegnategli dai corrieri. L'influencer ha dichiarato di aver ricevuto spesso delle consegne vuote e a questo proposito ha raccontato:

Mi stanno rubando un sacco di cose, cioè mi arrivano i pacchi vuoti. Ci sono un sacco di corrieri ladri quest’anno. Sono seria e sconvolta a proposito. Forse perché devono fare i regalini di Natale e stanno in difficoltà. Non so veramente cosa pensare.

La frase di Giulia De Lellis sui regali di Natale

A proposito di regali natalizi, uno degli ultimi interventi di Giulia De Lellis su Instagram, realizzato in queste settimane, ha destato particolare scalpore. Dispensando consigli in fatto di possibili regali da fare alle proprie fidanzate, l'influencer ha esordito con una frase che è risultata infelice e che ha scatenato le polemiche più disparate. "Se la vostra moglie o fidanzata ha fatto la brava, merita un regalo più grande" questa l'espressione che è stata contestata alla 25enne che non ha pensato alle conseguenze di una simile affermazione, offendendo così la dignità delle donne che, ovviamente, non si sono sentite rappresentate.