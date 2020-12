Per la maggior parte degli italiani sarà un Capodanno chiusi in casa, senza gite fuori porta, ma non mancano i vip che hanno deciso di trascorrere le vacanze all'estero, ovviamente senza violare le regole anti-Covid. Perché, ricordiamolo, i viaggi in altre nazioni sono permessi, pur con alcune restrizioni. Tra le celebrity che hanno scelto di salutare l'odiato 2020 fuori dall'Italia c'è Giulia De Lellis, partita alla volta della Svizzera con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Molti suoi follower si sono interrogati sulla legittimità dello spostamento e non sono mancate alcune critiche, cui la De Lellis ha risposto placando la polemica sul nascere.

Giulia De Lellis spiega perché ha potuto viaggiare in Svizzera

"Questo 2020 finalmente è quasi giunto al termine. Qui si sta molto bene, sono in Svizzera. Ovviamente sono entrata con tutti i permessi del caso perché si può venire, presentando tampone all’entrata e all’uscita", ha spiegato l'influencer laziale, che su Instagram ha 4,9 milioni di follower, "Con una serie di controlli qui si può stare. Specifico anche che sono senza mascherina perché nei luoghi aperti, soprattutto dove non c'è nessuno, si può stare. Questa è la cosa bella. Si possono fare meravigliose passeggiate. Ovviamente nei luoghi chiusi la mascherina è d'obbligo. Questa sera, casina. Anche qui i ristoranti ovviamente sono chiusi ma non sarei andata a prescindere. Da quando sono piccola mi piace trascorrere il Capodanno in casa, con pochissimi amici in questo caso". I viaggi all'estero sono infatti consentiti e la Svizzera non chiede restrizioni né in caso di ingresso dall’Italia né dai Paesi UE e AELS (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), fatto salvo per la quarantena di dieci giorni se nei dieci giorni precedenti abbiano soggiornato in uno Stato o in una regione considerata ad alto rischio di contagio (per esempio, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto).

Continua l'amore con Carlo Beretta

Dunque la De Lellis ha scelto di festeggiare Capodanno con Carlo Beretta e pochissimi amici, a St. Moritz. La storia con il giovane e ricchissimo ex compagno di Dayane Mello procede a gonfie vele, per lo più lontano dalla ribalta mediatica e con pochi post social di coppia. Giulia ha festeggiato il Natale con i suoi famigliari, ma si è concessa in precedenza un cenone anche nella lussuosa casa dei Beretta, con tutti i parenti del fidanzato. Il che conferma gli ottimi rapporti tra lei e la prestigiosa famiglia del ragazzo, nota sin dal XVI secolo per la produzione d'armi.