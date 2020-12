La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta ottiene la sua consacrazione. La nota influencer romana è comparsa nelle Instagram stories natalizie pubblicate da Umberta Gnutti Beretta, madre di Carlo. La nota e facoltosa famiglia di imprenditori ha già cominciato a festeggiare il Natale con una cena celebrata con leggero anticipo rispetto al previsto. A parteciparvi anche Giulia insieme al compagno Carlo. Poi le foto di rito nelle quali la De Lellis ha posato sorridente, a suo agio perché riuscita a integrarsi perfettamente all’interno di una delle famiglie più in vista d’Italia.

Le foto social di Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Giulia e Carlo sono stati i protagonisti di una delle foto di famiglia scattate ieri e pubblicate da Umberto. In uno scatto in particolare, la coppia posa al centro della scena, nel posto che si riserva in genere agli ospiti d’onore. Conclusesi con ottimi risultati le presentazioni ufficiali in famiglia, Giulia ha voluto ripostare sul suo profilo le foto pubblicate dalla madre di Carlo, confermando ancora una volta che la relazione con Beretta, sebbene non esibita, è importante. Più riservato Carlo che preferisce mantenere privato il suo profilo Instagram.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta insieme dalla scorsa estate

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta stanno insieme dalla scorsa estate. La loro relazione non è diventata immediatamente di dominio pubblico. Solo poche settimane prima di innamorarsi del giovane e facoltoso rampollo dei Beretta, infatti, Giulia era tornata insieme all’ex compagno storico, Andrea Damante, amico di Carlo. Proprio Damante ha confermato in tv, a Verissimo, la sua delusione per la decisione della De Lellis di chiudere la loro storia d’amore per poi iniziare a vivere alla luce del sole il legame con Carlo, che a lungo era stato amico di Andrea.