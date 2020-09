La separazione tra Giulia D'Urso e Giulio Raselli ha sconvolto i fan della coppia che non si aspettavano un tracollo così inaspettato della loro storia d'amore. I due protagonisti di Uomini e Donne, infatti, sembrava che stessero vivendo una favola dopo essersi trovati nel programma di Canale 5, ma in questi ultimi giorni le loro vite sono state turbate in maniera significativa, tanto da portarli ad un distacco, almeno momentaneo. A questo proposito è stata proprio la ex corteggiatrice a voler aggiungere qualcosa a quanto detto dal suo compagno tramite Instagram e, visibilmente commossa, ha parlato di come stiano andando realmente le cose.

Le parole di Giulia D'Urso

"Come state? Io è la ventesima volta che inizio questa storia perché mi sono ripromessa di non piangere, ma sono sicura che non ce la farò! È buono che io pianga perché sto esternando tutto" è così che inizia la 24enne inizia a parlare con i suoi fan e prendendo coraggio prova a raccontare come sta vivendo questi giorni lontana dal suo Giulio. Oltre alla difficoltà di affrontare queste ore, ciò che emerge dalle parole di Giulia è lo sgomento nell'aver scoperto proprio tramite Instagram che la sua storia stava subendo una battuta d'arresto, dal momento che si era trattato di un litigio, come tanti ce ne sono stati nella loro storia, ma nulla che potesse farle pensare ad una rottura così immediata:

Volevo ringraziarvi per tutte le parole stupende che mi state scrivendo, mi date una forza assurda, non che sia una situazione tragica, ma comunque sia una persona ha bisogno di una parola carina. Volevo dirvi un'ultima cosa, poi torno super carica e sorridente come prima, anzi più di prima, che non lo sapevo che avrebbe fatto quelle storie per annunciare questa pausa di riflessione. Giulio è molto impulsivo, preso dalla rabbia, dopo l'ultimo litigio ha preso il telefono e ha detto "Io e Giulia non stiamo più insieme, ci siamo allontanati". Io non me lo aspettavo sinceramente, almeno mi aspettavo che se ne parlasse prima tra di noi. I litigi ci sono, ogni volta che si litiga in una coppia magari si fa pace, quindi non è che ogni volta che litighiamo annunciamo la crisi, non c'è niente da annunciare. Litighiamo tanto perché siam tanto diversi, non voglio puntare il dito contro di lui, assolutamente, era per dire che come non ve lo aspettavate voi non me lo aspettavo neanche io che annunciasse questa cosa.

La pausa di riflessione annunciata da Giulio Raselli

Giulio Raselli, infatti, non aveva esitato a chiarire la situazione tra lui e la sua dolce metà, comunicando ai fan che avevano deciso di prendersi una pausa di riflessione. L'ex tronista aveva dichiarato in una story su Instagram: "c'erano troppe, troppe divergenze, caratteriali, di stile di vita, di modi di pensare e quindi in questo momento è così, vi chiedo di starci vicini e basta". Raselli, però, su è detto possibilista e non ha escluso un possibile ritorno, sperando che le divergenze emerse in questi mesi di relazione possano appianarsi e far tornare il sereno.