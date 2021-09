Giulia Quattrociocche è incinta, l’ex tronista di Uomini e Donne mostra l’ecografia Giulia Quattrociocche è in dolce attesa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato l’ecografia su Instagram e, per esprimere il suo entusiasmo, ha citato una canzone di Jovanotti: “Sono una ragazza fortunata perché non c’è niente che ho bisogno”. Al suo fianco, il fidanzato Manuel. La rottura con Daniele Schiavon è ormai solo un ricordo.

A cura di Daniela Seclì

Giulia Quattrociocche è incinta. Gli appassionati della trasmissione Uomini e Donne, di certo ricorderanno la tronista romana. Fece parte dell'edizione 2019/20 del programma pomeridiano di Maria De Filippi e scelse Daniele Schiavon. La loro relazione si concluse dopo pochi mesi. Poco più di un anno dopo, ritroviamo Giulia Quattrociocche felicemente fidanzata con Manuel e in dolce attesa.

Giulia Quattrociocche è fidanzata con Manuel

Giulia Quattrociocche è innamorata di Manuel. Il suo fidanzato sembra essere estraneo al mondo dello spettacolo. Dando un'occhiata ai loro social è evidente quanto siano affiatati. Non mancano tenere dediche. Manuel, ad esempio, scrive alla sua fidanzata: "Questo mondo ha più colori insieme a te" e Giulia replica con un "Ti amo". A maggio, poi, è arrivato l'annuncio della gravidanza. Quattrociocche ha pubblicato due foto. In una Manuel baciava il pancione che iniziava a intravedersi, mentre nell'altra Giulia mostrava l'ecografia. Ad accompagnare i due scatti, un verso della canzone Ragazzo fortunato di Jovanotti: "Sono una ragazza fortunata perché non c'è niente che ho bisogno". Insomma, la vita è andata avanti e la rottura con Daniele Schiavon è ormai solo un vecchio ricordo.

Giulia Quattrociocche scelse Daniele Schiavon

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon ai tempi della loro relazione

Gli ultimi due corteggiatori che si contesero l'amore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne furono Alessandro Basciano e Daniele Schiavon. Giulia scelse Daniele. Era dicembre del 2019. A marzo del 2020, quindi circa tre mesi più tardi, Schiavon annunciò la fine della loro relazione: