Gli auguri di Emma Marrone a Stefano De Martino per il suo compleanno fanno il pieno di like Domenica 3 ottobre è stato il compleanno di Stefano De Martino. Il ballerino ha pubblicato una foto sui social, in cui mostra le candeline appena spente e salta subito all’occhio il commento di Emma Marrone. La cantante salentina e il conduttore sono stati insieme nel 2012 e dopo una brusca rottura i loro rapporti sono stati sempre un po’ altalenanti, motivo per cui ogni gesto che l’uno compie verso l’altra viene letto, anche dai fan, come un segnale di riavvicinamento.

A cura di Ilaria Costabile

Stefano De Martino ha compiuto 32 anni, nella serata di domenica 3 ottobre, infatti, ha spento le candeline festeggiando con i suoi familiari e le persone a lui più care. Dopo aver pubblicato una foto per ringraziare i suoi fan per l'affetto dimostrato durante i festeggiamenti, non è passato inosservato un commento sotto lo scatto, si tratta del messaggio scritto da Emma Marrone, per augurargli buon compleanno e che non è passato inosservato da migliaia di fan che subito hanno apprezzato questo gesto d'affetto da parte della cantante.

Il gesto di Emma Marrone

"Auguri Ste" un messaggio semplice ma che non poteva non catturare l'attenzione di chi ha seguito le vicende sentimentali dell'ex ballerino di Amici, ormai tra i conduttori più acclamati del palinsesto televisivo, e della cantante salentina, da due anni ormai tra i giudici di X Factor. Quasi duemila like al commento e circa un migliaio per la risposta di Stefano De Martino che scrive un semplice "Grazie" accompagnato da una emoji con le mani giunte e un cuore. Insomma, uno scambio discreto, ma comunque d'effetto per due persone che sono state insieme e i cui rapporti nel tempo sono stati altalenanti, soprattutto dopo la loro brusca rottura, determinata dall'arrivo di un'altra donna nella vita del giovane partenopeo.

Il rapporto tra Emma e Stefano De Martino

L'arrivo di Belen Rodriguez con conseguente matrimonio è stata la causa della rottura definitiva tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. I due si erano conosciuti quando ancora erano allievi della scuola di Amici, dove poi lui è rimasto come ballerino professionista e, proprio in quel frangente è piombata nella sua vita la showgirl argentina. Il loro è stato un innamoramento repentino e coinvolgente, che non ha lasciato spazio ad altro, nemmeno ad una frequentazione già avviata e consolidata come quella tra lui ed Emma. Una storia per la quale la cantante salentina non ha mai nascosto la sua sofferenza, ragion per cui ogni gesto che l'uno fa nei confronti dell'altra, viene interpretato come il segno di un riavvicinamento, una rappacificazione dopo i trascorsi burrascosi che, comunque, li hanno tenuti legati: non ultimo, ad esempio, il momento in cui De Martino in veste di giudice ad Amici ha cantato a memoria "Pezzo di cuore", brano della sua ex, inquadrato costantemente dalla regia, quasi a voler sottolineare che, in ogni caso, esiste un filo sottile che lega le loro vite.