Gli auguri di Tom Holland a Zendaya infiammano i fan: “È vero amore”

"Auguri alla mia MJ, il più felice dei compleanni. Fammi uno squillo quando sei sveglia". Con questo messaggio, Tom Holland ufficializza quello che tanti fan sapevano già: la relazione con Zendaya. Questa foto, unita anche a una recente uscita insieme per un matrimonio, ufficializza la relazione. Oggi, infatti, è il compleanno dell'attrice e l'interprete di Spider-Man ha deciso di farle gli auguri.

Il messaggio di Tom Holland

Lo scatto è stato preso dal set di Spider-Man: No Way Home, titolo che è molto atteso. Il trailer ha polverizzato ogni record e c'è molta attesa. Tom Holland ha scritto su Instagram: "Alla mia MJ, il più felice dei compleanni. Fammi uno squillo quando sei sveglia". È la coppia più amata, in questo momento.

Il gossip sulla coppia

Il gossip spingeva fortissimo sulla coppia già al tempo di Spider-Man: Homecoming, primo capitolo del reboot di Spider-Man sotto l'egida Marvel. Poi, quando sono state diffuse alcune foto dei due lo scorso luglio, foto in cui si scambiano un bacio all'interno dell'auto di lui, a Los Angeles, il gossip non ha avuto più freni. Sui magazine americani si scriveva: "Sono stati molto attenti a tenere la loro relazione privata e lontana dagli occhi del pubblico, ma sono andati in vacanza insieme e hanno cercato di passare più tempo possibile insieme", aveva spifferato una fonte. All'epoca Holland aveva sminuito i rumors, intervenendo sui social. I due, quindi, avevano sempre negato ogni coinvolgimento, ma adesso non sembrano esserci più dubbi.

Quando esce Spider Man: No Way Home

Spider Man: No Way Home è il terzo film della saga reboot di Spider-Man ed è il primo che apre l'attesa nuova Fase Marvel, quella del Multiverso. Come si è visto dal trailer, Spider-Man si rivolgerà a Doctor Strange per fare in modo che il mondo possa dimenticare la sua identità, rivelata negli episodi precedenti. Purtroppo, però, l'incantesimo dello stregone finirà per aprire una porta nel multiverso.