Gracia De Torres è diventata mamma di due gemelli: “Mai avrei sognato niente di così perfetto” Con un dolce post su Instagram, Gracia De Torres ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta di due gemelli, un maschio e una femmina, avuti dal marito Daniele Sandri.

A cura di Elisabetta Murina

Gracia De Torres è diventata mamma di due gemelli, un maschio e una femmina. Ad annunciarlo lei stessa con un dolce post su Instagram. Dal 2018 l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi è sposata con il giocatore di basket Daniele Sandri, padre dei due bebè.

Il lieto annuncio su Instagram

Con un post su Instagram, Gracia De Torres ha voluto condividere con i suoi follower la gioia di essere diventata mamma. L'ex naufraga e modella ha pubblicato una tenera foto in cui stringe la mano del marito, Daniele Sandri, scrivendo: "Mai avrei sognato niente di così perfetto". Con la nascita dei gemelli, un maschio e una femmina (di cui non si sanno ancora i nomi), i due sono diventati genitori per la prima volta. La neo mamma ha spiegato, con delle storie su Instagram, di star bene, di essere felicissima e di piangere continuamente dalla felicità. Ha anche aggiunto: "Pensavo sarebbe stato più facile. Ma niente lo è".

Le difficoltà di avere un bebè

Gracia ha condiviso sui social ogni tappa della sua gravidanza, dall'annuncio di essere incinta fino al momento della nascita. La modella ha spiegato anche che diventare genitore non è stato affatto facile. Dopo l'Isola dei Famosi, a cui ha partecipato nel 2016 e dove ha trionfato il pugile Giacobbe Fragomeni, ha avuto alcuni problemi di salute che hanno resto più lungo e complicato il suo percorso nel diventare mamma. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi ha spiegato le difficoltà che ha dovuto affrontare con il marito, a cui è legata dal 2018: "Purtroppo dopo l'Isola dei Famosi ho avuto dei problemi fisici e psicologici molto gravi che ancora non ho superato. Per mesi, dopo il reality, non ho avuto le mie cose". Finalmente poi, dopo tre anni è arrivata la bella scoperta di essere in dolce attesa, annunciata sempre con un post su Instagram. E ora la coppia Torres-Sandri può godersi la gioia di aver allargato la famiglia, da due a quattro.