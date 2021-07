Gracia De Torres partecipò all'Isola dei famosi 11. Nell'edizione del reality che si tenne nel 2016, la modella si classificò quinta. A vincere fu il pugile Giacobbe Fragomeni. Dopo quell'esperienza, De Torres disse di avere riportato dei problemi fisici che le impedivano – temporaneamente – di avere un figlio dal marito Daniele Sandri. In queste ore, però, è arrivato il lieto annuncio. Gracia è incinta.

È il primo figlio dal marito Daniele Sandri

in foto: Gracia De Torres e Daniele Sandri

Nel 2018, Gracia De Torres ha sposato il giocatore di basket Daniele Sandri. E tre anni dopo, sono pronti a diventare genitori. La modella ha dato l'annuncio in un lungo post pubblicato su Instagram. De Torres ha spiegato:

"Non so da dove iniziare, né vorrei raccontarvi una palla impressionante su come sono stata o mi sono sentita a ogni domanda su: i bambini quando? Non li vuoi? E per il lavoro? Ma sei già sposata. Vorrei semplicemente dire che ci sono stati tre lunghi anni molto difficili per noi, molti dubbi e a volte qualche pianto, ma sopratutto grande unione e coraggio. E oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano. Per cui, amici miei, voglio dire a tutti che sono incinta. Che ogni giorno vorrei piangere e sorridere allo stesso tempo, vorrei ringraziare chi ha realizzato un miracolo del genere. E dirvi che sono la persona più felice al mondo".

I problemi di salute dopo l'Isola dei famosi

in foto: Gracia De Torres è in dolce attesa

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, nel 2018, Gracia De Torres parlò delle difficoltà che stava riscontrando ad avere un bebè. La modella ricollegò tali problemi all'esperienza fatta nel reality L'isola dei famosi: "Un figlio? Noi lo vorremmo da subito ma purtroppo dopo l’Isola dei famosi ho avuto dei problemi fisici e psicologici molto gravi che ancora non ho superato. Per mesi, dopo il reality, non ho avuto le mie cose. Non voglio entrare nel dettaglio. Spero piano piano di recuperare un equilibrio fisico perché questo figlio lo vogliamo”. Oggi la bella notizia.