Guè Pequeno diventa padre, la compagna Yusmary Ruano aspetta una bambina Guè Pequeno diventerà padre. A ufficializzarlo è una foto pubblicata sul profilo Instagram della party planner che ha curato il baby shower organizzato a pochi mesi dalla nascita della figlia dell’artista. La compagna del rapper, Yusmary Ruano, modella cubana e voce del brano “Santeria”, aspetta una bambina.

A cura di Stefania Rocco

Guè Pequeno sta per diventare padre. Lo conferma una foto pubblicata sulla pagina Instagram della party planner incaricata di curare l’organizzazione del baby shower che precede di qualche mese la nascita. Il rapper e la compagna Yusmary Ruano, modella cubana e voce della canzone Santeria. Della compagna dell’artista si sa pochissimo. La coppia ha vissuto questa storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori.

Yusmary Ruano aspetta una bambina da Guè Pequeno

Yusmary è in attesa di una bambina che nascerà tra qualche mese. Lo dimostrano i colori scelti per il baby shower: una festa a tema Hello Kitty, anime tra i preferiti dai più piccoli. Il pancione è evidente e dimostra che al parto manca ormai pochissimo. Yusmary, a difesa della strada della riservatezza imboccata fino a oggi, ha preferito non postare le immagini del party sul suo profilo Instagram, profilo che utilizza quasi esclusivamente per lavoro. Nemmeno Guè Pequeno ha condiviso le foto della festa, preferendo far restare il più possibile privato un momento dedicato solo alla famiglia.

Yusmary Ruano e Guè Pequeno stanno insieme dal 2019

La modella cubana Yusmary Ruano e Guè Pequeno stanno insieme almeno dal 2019. A far nascere i primi sospetti relativi alla loro storia d’amore era stata Diletta Leotta, all’epoca della sua storia d’amore con Daniele Scardina. La conduttrice DAZN aveva pubblicato una foto scattata durante una vacanza con il pugile e il rapper, grande amico di King Toretto. Insieme ai tre – tutti personaggio famosi in Italia – compariva la bellissima Yusmary. Era bastata quella foto, diventata di dominio pubblico nell’estate del 2019, ad accendere i primi sospetti a proposito di una loro storia d’amore. Una relazione che i due hanno vissuto lontano dal clamore e dalle attenzioni dei fan, un profilo basso scelto anche in occasione dell’annuncio indiretto della gravidanza.