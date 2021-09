Guenda Goria dopo l’intervento per endometriosi: “Adesso ho un grande desiderio di vita” Guenda Goria è tornata a scrivere sui social dopo l’intervento al quale si è sottoposta nella giornata di ieri. L’attrice, ricoverata per endometriosi, ha scritto un post per ringraziare coloro che l’hanno sostenuta in questi giorni, mostrando le foto dopo l’operazione con le medicazioni sul ventre: “Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita” afferma su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Guenda Goria è finalmente tornata sui social dopo l'operazione alla quale si è sottoposta nella giornata di ieri. Ricoverata per endometriosi, l'attrice ha raccontato le sofferenze della sua patologia e ha mostrato, poi, i segni dell'operazione subita in queste ore. Un messaggio importante per tutte quelle donne che in anni di difficoltà e di grattacapi per capire cosa nascondevano dolori e malesseri hanno trovato una risposta nell'esperienza di qualcuno di più noto, che ha deciso di raccontare il suo privato.

Il messaggio dopo l'operazione

L'attrice mostra le foto dell'intervento e sul ventre scoperto si vedono le medicazioni nei punti specifici toccati dall'operazione. Accanto agli scatti, Goria ringrazia per il sostegno di questi giorni e conferma la felicità di aver aiutato con le sue parole chi, in questi anni, aveva affrontato le sue stesse difficoltà:

Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene. Ora mi sto riprendendo pian piano. Grazie di cuore al professor Candiani che mi ha operata e a tutta l’ equipe del San Raffaele. In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie. Ma la gioia più grande è stato sapere che, grazie al mio post, alcune di voi si sono rispecchiate nei miei sintomi e hanno deciso di fare delle analisi approfondite e hanno scoperto di soffrire di ENDOMETRIOSI. Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita!

La decisione di condividere la sua patologia

Nel precedente post, pubblicato nella serata di domenica, l'ex gieffina non aveva nascosto il timore di dover affrontare un intervento che, nonostante stesse aspettando da tempo, l'aveva gettata in uno stato di agitazione. Eppure, vinta l'indecisione di condividere questo momento così intimo e delicato su una vetrina così come i social, amplificatori di ogni cosa, ma l'intento è sempre stato quello di aiutare quante più donne possibili.