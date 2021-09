Guenda Goria ricoverata per endometriosi: “Parlarne può essere d’aiuto a tante donne” Guenda Goria ha pubblicato un post su Instagram nel quale comunica ai suoi fan di essere ricoverata per poi sottoporsi ad un intervento a causa della patologia di cui soffre: l’endometriosi. L’attrice racconta nel dettaglio le sofferenze di una malattia invalidante che, però, il più delle volte non viene diagnosticata: “Non ero certa di voler condividere questo momento ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne”.

A cura di Ilaria Costabile

Sono momenti di tensione, angoscia e preoccupazione per Guenda Goria, l'attrice infatti ha condiviso da qualche ora un post su Instagram nel quale racconta di essere stata convocata in ospedale, dopo mesi di attesa, per potersi sottoporre ad un intervento che potrà alleviare la sofferenza procurata dalla patologia di cui soffre: l'endometriosi.

Il ricovero in ospedale

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip ne aveva già parlato qualche mese fa, cercando di sensibilizzare anche sui social, nei confronti di una tematica poco affrontata e che, invece, colpisce migliaia di donne che cercando disperatamente una soluzione alle loro sofferenze. L'attrice, quindi, pubblicando uno scatto dall'ospedale, lascia fluire tutti i suoi pensieri a poche ore dall'intervento a cui dovrà sottoporsi:

È arrivato il giorno del mio ricovero. Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ ansia. Non ero certa di voler condividere questo momento ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne. Io soffro di ENDOMETRIOSI. È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) e che che troppo spesso non viene diagnosticata.

L'appello alle altre donne

Come nel caso di Giorgia Soleri – anche lei recentemente operata– che in questi mesi è diventata portavoce del dolore e della disperazione di alcune ragazze che da anni lottano contro un male che sembra invisibile, ma che in realtà si insinua affaticandone il corpo, anche Guenda Goria descrive con minuzia di particolari le problematiche che, spesse volte, molte donne sottovalutano e che invece possono rappresentare un campanello d'allarme: