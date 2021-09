Guendalina Tavassi con un occhio nero, la figlia: “Ridurre mia madre così, che vergogna” Sui social, anche se per poco, è comparsa una foto di Guendalina Tavassi in cui la gieffina appare con un occhio tumefatto, seduta in quella che sembra la sala d’attesa di un pronto soccorso. A pubblicare lo scatto è stata la figlia, Gaia Nicolini, sconvolta dall’accaduto e dalle sue parole è facile presumere che l’influencer possa essere stata aggredita, ma al momento non ci sono conferme a riguardo.

A cura di Ilaria Costabile

Ore tormentate per Guendalina Tavassi, l'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è comparsa in una story su Instagram pubblicata dalla figlia Gaia Nicolini in cui si vede chiaramente un occhio tumefatto e livido. Lo scatto è stato subito rimosso, ma sotto vi era scritto: "Ridurre mia madre così che schifo, vergogna, sono senza parole". Affermazioni che hanno immediatamente fatto presumere che l'influencer romana sia stata aggredita, ma al momento non ha commentato quanto è accaduto.

La foto con l'occhio nero

Difficile presumere cosa possa essere successo, ma senza dubbio le foto che mostrano Guendalina Tavassi seduta con in quella che sembra la sala di un pronto soccorso, visibilmente spaventata e con occhio gonfio e nero, non lascia immaginare nulla di buono. Quanto scritto dalla figlia, poi, avvalorerebbe la tesi che l'ex gieffina sia stata aggredita nella serata di ieri, domenica 12 settembre. Sui social della diretta interessata non compaiono storie o video in cui vengono spiegati i motivi dell'infortunio, probabilmente ancora scossa dall'accaduto.

La macchina distrutta dai vandali

Solo qualche giorno fa, proprio la gieffina è stata vittima di un atto vandalico: la sua macchina è stata ripetutamente colpita, al punto da riportare danni importanti e difficilmente riparabili. Lo aveva spiegato lei stessa con un video in cui raccontava lo spiacevole evento, filmando quanto avessero fatto i vandali: "Vi siete divertiti? Siete solo invidiosi, avete sprecato anche energie e tempo" si chiede l'influencer che, quindi, denuncia l'accaduto sui social mostrando gli specchietti distrutti. Non è quindi l'unico evento spiacevole che la romana ha vissuto nell'arco di così poco tempo.