Halsey è diventata mamma: il curioso nome scelto dalla cantante per il bambino La cantante americana è finalmente diventata mamma, dopo aver subito vari aborti a causa dell’endometriosi. Lei e il compagno Alev Aydin accolgono la nascita del piccolo Ender Ridley, il cui nome ha un significato legato alle origini del papà. E, dopo il bebè, sta per arrivare anche il suo nuovo album.

A cura di Valeria Morini

Cicogna a casa di Halsey: la cantante americana è diventata mamma per la prima volta. "Gratitudine. Per la più “rara” ed euforica nascita. Resa possibile dall'amore", scrive l'artista a margine dello scatto in bianco e nero che su Instagram la immortala accanto al compagno, lo sceneggiatore e produttore Alev Aydin, e al loro figlio appena nato, Ender Ridley. Il piccolo è venuto al mondo il 14 luglio: per una felice coincidenza, quasi in concomitanza con il nuovo album di Halsey, "If I Can’t Have Love, I Want Power", che esce il 27 agosto. Trai i tanti messaggi di congratulazioni a commento del post, si leggono gli auguri di Katy Perry, Cara Delevingne, Camila Cabello, Hailey Bieber.

Halsey è mamma dopo la malattia e gli aborti

Halsey aveva annunciato la gravidanza lo scorso 27 gennaio, con alcune immagini che ne svelavano il pancione. Una gioia immensa, per la cantante di Without Me, che ha faticato non poco per diventare mamma. Ashley Nicolette Frangipane (questo il suo vero nome) soffre infatti di endometriosi, una malattia cronica che non solo porta forti dolori ma rende ardua la possibilità di rimanere incinta. Halsey ha scoperto di soffrirne dopo il primo aborto. Oltre a diverse interruzioni di gravidanza, la cantante ha subito anche quattro operazioni chirurgiche. Tempo fa ha svelato di aver deciso di congelare le sue uova.

Il significato del nome Ender Ridley

Curioso il nome scelto per il bebè. Ender è di origine turca e significa "molto raro" (da qui il riferimento alla rarità nella dedica della neomamma). Si è diffuso nel mondo anglosassone principalmente grazie al romanzo di fantascienza Ender's Game (da cui è stato tratto un film con Harrison Ford), ma in questo caso è probabile che si stato scelto perché papà Alev Aydin è proprio di origine turca. Ridley è invece un nome sia maschile che femminile, e deriva dall'inglese antico: è formato dalle parole hreod, che significa "canna", e leah, che significa "prato", "bosco", "radura".