L'intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey farà sicuramente discutere. L'attrice ha rivolto pesanti accuse alla famiglia reale. Sostiene, infatti, che non le abbiano dato alcun sostegno quando ha chiesto aiuto perché aveva pensieri che la spingevano al suicidio. Inoltre, ha dichiarato che quando era incinta del suo primogenito, i reali avrebbero manifestato la preoccupazione che Archie potesse avere la pelle troppo scura. Tra le accuse e le recriminazioni, però, è arrivato anche un annuncio. Come tutti sanno, Meghan è incinta. Harry ha svelato il sesso del bebè.

Archie avrà una sorellina

È stato Harry ad annunciare il sesso del bebè che Meghan Markle aspetta. Il principe ha svelato: "Aspettiamo una bambina". È apparso al settimo cielo. La moglie Meghan riesce a trasmettergli l'equilibrio e la serenità necessari per affrontare questo momento di burrasca con la famiglia reale. Harry ha ammesso di essere stato felicissimo quando ha scoperto che sarebbe arrivata una bambina a impreziosire le loro vite: "Già avere un altro figlio è bellissimo. Ma avere un maschietto e poi una femminuccia…cosa potrei chiedere di più? La nostra famiglia è composta da noi tre, la bambina in arrivo e i nostri due cani".

La bambina nascerà in estate

Meghan Markle ha precisato che per il momento intende fermarsi a due figli. Ma quando nascerà la secondogenita di Harry e Meghan? L'attrice ha evitato di scendere troppo nei dettagli. Ha solo precisato che verrà alla luce nell'estate 2021. Poi, ha svelato un altro retroscena che riguarda il matrimonio con Harry. I due, infatti, si sono sposati segretamente ben tre giorni prima che andasse in onda la cerimonia pubblica: "Ci siamo sposati tre giorni prima del nostro matrimonio pubblico. Nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l'arcivescovo di Canterbury e ci siamo limitati a dire che questo spettacolo è per il mondo, ma vogliamo celebrare la nostra unione tra di noi".