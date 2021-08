Harry e Meghan, nuove rivelazioni: l’ira di William, i funerali di Filippo e il mutuo per la casa La biografia non autorizzata di Harry e Meghan Markle, Finding Freedom, torna in libreria con l’aggiornamento di nuovi capitoli che raccontano l’ultimo controverso anno della coppia. Tante le novità, dai dettagli sull’assenza di lei al funerale di Filippo, al mutuo fatto per pagare la casa in California, passando per l’ira di William e il gesto dei Reali contro Harry.

A cura di Valeria Morini

Non c'è giorno in cui non si parli della Royal Family: grazie al gesto di ribellione di Harry e Meghan Markle sembra di essere tornati ai tempi di Lady D. e, oggi come allora, le peripezie dei Reali inglesi sono il gossip dominante ai quattro angoli del globo. Nuove rivelazioni arrivano da una nuova edizione aggiornata di Finding Freedom, la biografia non autorizzata dei Sussex scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand. Il libro era stato pubblicato l'anno scorso ma, dopo la controversa intervista con Oprah Winfrey, con le accuse di razzismo da parte della coppia a non precisati personaggi di Buckingham Palace, non poteva che arrivare una ristampa al passo coi tempi. Ecco le novità segnalate.

William furioso dopo l'intervista a Oprah

Sembra che nessuno della famiglia sia stato avvisato dell'intervista rilasciata alla Winfrey, prima dell'annuncio ufficiale. Le dichiarazioni hanno fatto ovviamente un enorme scalpore, perché oltre alle parole sul presunto razzismo Harry si è detto "intrappolato" nella vita di corte e la Markle ha affermato di aver addirittura pensato al suicidio, tanto si sentiva incompresa e non aiutata all'interno della famiglia. Secondo Finding Freedom, William sarebbe stato "furioso" dopo le dichiarazioni del fratello e della cognata, non accettando che "questioni familiari private fossero state discusse in ambito pubblico" (pare tra l'altro che un team legale sia al lavoro per conto della Regina, per fronteggiare ulteriori accuse).

I funerali del principe Filippo

Nel libro, che sarebbe stato aggiornato con il coinvolgimento di diverse persone vicine a Harry e alla Markle ma non della coppia, si parla anche dei funerali del principe Filippo. I Reali sarebbero stati "felici" di fronte alla mancata partecipazione di Meghan alle esequie, perché "non volevano un circo" o, come avrebbe detto una fonte senior, che "la Duchessa facesse spettacolo". Lei stessa ha scelto di non partecipare, per non sollevare ulteriori scandali? In realtà, all'epoca si era detto che aveva fatto "ogni sforzo" per essere presente, ma non sarebbe riuscita a ottenere il consenso del medico a viaggiare in aereo, dal momento che era incinta allo stato avanzato di Lilibet Diana. Sempre secondo il libro, Harry avrebbe comprato un biglietto di sola andata per u funerali, per pianificare il ritorno successivamente. Il desiderio era forse fermarsi di più? Sta di fatto che avrebbe avuto in tutto tre conversazioni con il fratello William (i due si sono poi rivisti alla cerimonia per la statua della madre Diana) e non avrebbe risolto i problemi con il padre Carlo.

Il gesto dei reali contro Harry

Altre curiosità: come le coppie "comuni", Harry e la moglie avrebbero fatto un mutuo per pagarsi la costosa casa di Santa Barbara, con nove camere da letto. Inoltre, avrebbero festeggiato il loro secondo anniversario di matrimonio lo scorso maggio, quando ancora c'era il lockdown, in modo discreto, con pochi intimi e una cena a base di cibo messicano d'asporto. Infine, pare che Harry sia rimasto molto deluso perché la famiglia gli avrebbe impedito di far deporre una corona di papaveri da lui ordinata per il Remembrance Sunday 2020 (giornata dedicata alla commemorazione dei defunti britannici nelle guerre). La corona in questione sarebbe rimasta chiusa in una scatola: "Dieci anni di servizio e un impegno a vita per la comunità militare ed è stato trattato così dalla sua famiglia", ha svelato una fonte.