Alcune voci, avvalorate da certe immagini che lasciano qualche dubbio, vorrebbero che Harry Styles e Olivia Wilde si stiano frequentando. Il noto cantante britannico e l'attrice e regista americana sono stati avvistati al riservatissimo matrimonio del manager dell'ex One Direction, scatenando le ipotesi più disparate sulla natura del loro rapporto.

Il cantante e l'attrice mano nella mano

La star inglese pare che sia stato l'officiante del matrimonio di Jeffrey Azoff, suo amico e manager. La cerimonia si è svolta a Montecito, in California, vicino a Santa Barbara, ed erano presenti solo 16 persone, per rientrare nelle norme anti contagio previste dal governo californiano. Le immagini incriminate che hanno immediatamente fatto il giro di Twitter, vedono Harry Styles mano nella mano con Olivia Wilde, entrambi con indosso le mascherine. Come è noto, l'attrice ha da poco concluso la sua storia d'amore con l'attore Jason Sudeikis, con il quale ha avuto una relazione durata ben sette anni e dalla quale sono nati i loro due figli: Otis e Daisy Josephine.

Harry Styles attore in un film di Olivia Wilde

In effetti l'avvicinamento a Olivia Wilde non sarebbe casuale. Già da settembre, infatti, è nota la notizia che il cantante vestirà nuovamente i panni dell'attore e precisamente nel film "Don't worry Darling" diretto proprio dalla regista che tiene mano nella mano. Si tratta di un ritorno in grande stile, a distanza di tre anni dall'esordio sul grande schermo in Dunkirk, diretto da Christopher Nolan. Harry Styles non aveva mai rinnegato la sua fascinazione per il cinema e, infatti, appena gli è stato possibile non ha esitato a rimettersi di fronte alla macchina da presa. Facendo due calcoli, quindi, sembrerebbe che tra i due sia nato qualcosa proprio nel periodo di lavorazione della pellicola.