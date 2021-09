“Ho sbagliato, c’è ancora speranza”, Sossio Aruta cancella il post sulla fine con Ursula Bennardo Sossio Aruta ha cancellato il post su Instagram in cui confermava la fine della sua storia con la compagna Ursula Bennardo e ha voluto spiegare in un video cosa fosse successo. L’uomo ha spiegato che le cose con la compagna non vanno bene, ma che “la speranza è l’ultima a morire” e il post con scritto Game over era sbagliato.

A cura di Redazione Spettacolo

Sossio Aruta ha cancellato il post su Instagram in cui confermava la fine della sua storia con la compagna Ursula Bennardo e ha voluto spiegare in un video cosa fosse successo. L'ex cavaliere di Uomini e donne, infatti, aveva postato un post con scritto Game Over, in riferimento alla sua storia con la compagna, da cui ha avuto la figlia Bianca. Un post amaro, che aveva colpito i loro fan, in cui Aruta parlava di una storia arrivata al capolinea: "Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia, che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare e con tristezza che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea".

Qualche ora dopo, però, l'ex Uomini e Donne ha fatto marcia indietro, cancellando il post incriminato e scegliendo di spiegare cosa sta succedendo tra lui e la compagna. Aruta non ha smentito la crisi, anzi, ma ha voluto eliminare il riferimento a quel Game over dei videogiochi, lasciando aperte le porte a una possibile riconciliazione: "Come si suol dire, quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare ma io non sto giocando e ci metto la faccia, come sempre perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera. Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato, ho fatto uno scivolone scrivendo Game over, certamente non volevo paragonare la mia storia d'amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca come un gioco. Ho sbagliato, sbagliare è umano e infatti ho eliminato il post".

Rivolgendosi ai fan, quindi ha spiegato che le speranze di tornare insieme ci sono ("La speranza è l'ultima a morire") e che sarà lui ad avvisarli: "Perché ho deciso di rendere pubblico questa notizia, questo brutto momento, per la stima che ci avete sempre trasmesso, per tutti gli elogi che ci avete sempre fatto, perché avete condiviso con noi le nostre emozioni e questa storia d'amore. Prima o poi sarebbe uscito fuori, io ho anticipato tutto, però come si dice, le vie del Signore sono infinite e la speranza è l'ultima a morire, quindi se ci saranno, come mi auguro, degli sviluppi positivi, vi terrò al corrente io, poi tutto il resto, Uomini e donne, chiacchiere, falsità etc, lascio a voi i pettegolezzi, questa è realtà non è finzione, un bacio da Sossio".