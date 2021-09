Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati: “La nostra storia è arrivata al capolinea” Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. Ad annunciare la notizia è stato l’ex cavaliere con un post pubblicato su Instagram in cui spiega che i motivi di questa scelta risiederebbero in “incompatibilità caratteriali”. Intanto, però, da parte della dama c’è uno strano silenzio, tanto è vero che non ha commentato in alcun modo le dichiarazioni del compagno.

A cura di Ilaria Costabile

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. La coppia, conosciutasi a Uomini e Donne, che ha partecipato anche a Temptation Island, sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno, come comunicato da lui su Instagram, dove ha spiegato i motivi della loro separazione.

L'annuncio di Sossio Aruta

Un post decisamente esplicativo, con scritto "Game Over" è quello che è stato pubblicato da Sossio Aruta nella serata di ieri, 16 settembre, in cui annuncia una notizia che nessuno dei seguaci della coppia si sarebbe aspettato: "Mi dispiace deludere tutte le persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne" scrive l'ex cavaliere e continua dicendo:

Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia, che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare e con tristezza che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea.

Il post si conclude con un appello rivolto ai fan affinché non cerchino motivazioni altre a quelle fornite dall'ex volto di Uomini e Donne.

Leggi anche Anche Raffaele Renda pubblica il suo primo EP: il cantante di Amici festeggia con Martina Miliddi

Il silenzio di Ursula

Intanto, però, da parte di Ursula non c'è stata alcuna dichiarazione, anzi, il giorno prima di questo annuncio inaspettato, l'ex dama aveva pubblicato un video in cui ballava spensierata nello studio del dating show di Canale 5, scrivendo: "È inutile negarlo … ci manca tutto di voi. Ci siamo divertiti , incazzati, abbiamo pianto e sorriso … mille emozioni. È davvero l’oasi dell’amore", menzionando anche il suo compagno. Strano, quindi, che non ci sia stata un'ulteriore spiegazione da parte della diretta interessata.

Si sarebbero dovuti sposare

I due si sarebbero dovuti sposare, avevano dichiarato che più e più volte avevano dovuto rimandare il matrimonio a causa del Covid e, inoltre, c'era stata una terza proposta fatta da Sossio a Ursula proprio nello studio di Canale 5 al cospetto di Maria De Filippi. Insomma, anche dai commenti dei fan sembrava che i due vivessero una storia d'amore bellissima e che fossero davvero felici, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto.