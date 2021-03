I principini George, Charlotte e Louis, figli del principe William e Kate Middleton, hanno indirizzato una lettera alla nonna defunta, la principessa Diana. L'occasione è la festa della mamma, quest'anno celebrata nel Regno Unito domenica 14 marzo. Sulla pagina Instagram ufficiale di Kensington Palace, è apparso un tenero post con le letterine dei piccoli. Colori, cuori, tanti disegni e un messaggio personale da parte di ciascuno di loro.

La lettera di George, Charlotte e Louis per la principessa Diana

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno scelto di condividere via social le letterine dei piccoli della Royal family. Il piccolo Louis, che il prossimo aprile compirà 3 anni, ha colorato un biglietto a forma di cuore. Un disegno anche da parte di George, 7 anni, con una dedica speciale: "Cara nonna Diana, buona festa della mamma. Ti voglio tanto bene e ti penso sempre. Ti mando tutto il mio amore, George". Infine, molto dolce il messaggio scritto dalla principessa Charlotte, 5 anni e secondogenita della famiglia, che ha scritto: "Cara nonna Diana, ti sto pensando nel giorno della mamma. Ti voglio bene, manchi tanto a papà. Con amore, Charlotte".

Il messaggio di amore da parte di William e Kate

Un messaggio di amore e serenità da parte della famiglia reale, recentemente finita al centro di un caos mediatico scatenato dalla burrascosa intervista di Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey. "Ogni anno, durante la festa della mamma, George, Charlotte e Louis fanno biglietti per ricordare la loro nonna, Diana, per William. Qualunque siano le condizioni, vi penseremo", scrivono William e Kate nel post su Instagram. Il primogenito di Diana ha di recente rotto il silenzio in seguito all'intervista bomba, prendendo le difese della sua famiglia: "Non siamo per niente una famiglia razzista", ha dichiarato a Sky News. E a proposito del fratello dal quale è sempre più lontano, ha ammesso: "Non ho ancora parlato con lui, ma lo farò".

