I Me contro Te si sposano, il video della proposta di matrimonio di Luì a Sofì

A cura di Giulia Turco

I "Me contro Te" si sposano. I due giovani Sofì e Luì, dopo l'incredibile successo mediatico degli ultimi anni nel campo dell'intrattenimento per ragazzi, hanno deciso di celebrare il loro amore nella vita privata convolando a nozze. I due youtubers palermitani infatti sono una coppia anche fuori dal set e presto diventeranno marito e moglie. Per dare il lieto annuncio ai loro numerosissimi fan, hanno pubblicato sul canale Youtube il video della proposta di matrimonio che Luì ha fatto a Sofì: una location da favola sul lago di Como con una serie di frasi cartonate sparse in un giardino principesco. "Mi vuoi sposare?", che chiede lui in ginocchio come richiede la formula tradizionale. Al "sì" di Sofì, i due si stringono in un romantico abbraccio. Solo nelle prime tre ore, il video ha raggiunto le 300.000 visualizzazioni.

Chi sono Luì Calagna e Sofì Scalìa

Sofia Scalìa e Luigi Calagna sono i due youtuber di Palermo protagonisti dei Me contro Te. Hanno rispettivamente 23 e 26 anni e sono una coppia sul set oltre che nella vita privata. Si sono conosciuti a Partinico, in Sicilia e sono fidanzati. dal 2013. Quando hanno iniziato il loro progetto, la ragazza frequentava ancora Liceo Scientifico: all'inizio era un gioco per divertire gli amici, poi ne è nato un mestiere. In un'intervista a Vanity Fair hanno raccontato di volersi godere la loro storia d'amore, ma senza pensare ad un figlio per ora: "“Ci vuole il tempo di pensarci. Che, adesso, ci manca”. Un passo alla volta, dopo il matrimonio continueranno a dedicarsi al loro progetto: "Tutto il guadagnato lo abbiamo investito per aumentare la qualità di quello che facciamo. Ogni centesimo serve ancora per questo".

Il successo dei Me contro Te

"Un giorno abbiamo iniziato a girare alcuni video e poi li caricavamo su YouTube. A stento teneva la connessione Internet. Per mettere online i primi abbiamo impiegato notti intere. Erano per lo più challenge: sfide tra noi. Da lì il nome che ci siamo dati, i Me contro te", è iniziato tutto così per i due giovani youtubers che hanno parlato del loro successo nell'intervista a Vanity Fair. Oggi il loro canale Youtube conta 6 milioni di iscritti ed è tra i più seguiti in assoluto in Italia. Di recente, dopo "La vendetta del signor S" e "Il mistero della scuola incantata", i Me contro Te annunciano la chiusura della prima trilogia cinematografica con il nuovo film "Me contro te: Persi nel tempo".