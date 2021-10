I medici della regina Elisabetta, 95 anni, le hanno vietato di bere alcolici In occasione delle celebrazioni per il giubileo di platino della regina Elisabetta II, la monarca non potrà bere. A ordinarlo sono stati i medici che seguono la 95enne. Bandito anche il drink serale che Elisabetta sarebbe solita concedersi. Secondo voci non ufficiali, si tratterebbe di un Martini Dry.

A cura di Stefania Rocco

Niente più alcolici per la regina Elisabetta d’Inghilterra. L’ordine di evitare qualsiasi drink è arrivato dai medici che seguono la monarca 95enne in occasione delle celebrazioni per il giubileo di platino, prima occasione pubblica durante la quale la regina non potrà assumere alcolici e che cadrà il prossimo giugno. In particolare, Elisabetta dovrà rinunciare al drink serale che sarebbe solita consumare prima di dormire e che secondo voci di palazzo sarebbe un Martini Dry.

Un’amica: “La regina non è una grande bevitrice”

Ma un’amica della sovrana fa sapere a Vanity Fair che non si tratterebbe di un grosso problema per la 95enne Elisabetta. “Non sarà un grande problema perché la regina non è una grande bevitrice”, ha fatto sapere e ha aggiunto, “certamente pare ingiusto che a questa età debba rinunciare a uno dei suoi piccoli piaceri”.

Il bastone utilizzato per comodità

Le condizioni di salute di Elisabetta sarebbero nel complesso buone. La stessa fonte che ha riferito l’ordine secondo il quale alla regina sarebbe stato vietato il consumo di alcolici ha anche aggiunto che il bastone da passeggio con il quale la regina è stata avvistata di recente in occasione delle sue uscite pubbliche – lo ha sfoggiato, in particolare, nell'abbazia di Westmister in occasione del centenario della Royal British Legion – serve solo per comodità. In sostanza, la monarca non avrebbe la necessità di appoggiarsi per poter camminare normalmente. Data l’età, tuttavia, sarebbe consigliabile evitare sforzi eccessivi. Elisabetta è tornata lentamente alla normalità dopo la scomparsa dell’adorato principe Filippo, suo compagno di vita fin da quando era solo una bambina. Il duca di Edimburgo è scomparso il 9 aprile 2021 a 99 anni. Una perdita dolorosa per la regina che, dopo i giorni previsti per il lutto, ha ringraziato quanti le hanno inviato messaggi di affetto da ogni parte del mondo.