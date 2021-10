Ignazio Moser aggiorna i fan sul suo stato di salute: “Non sono chiare le cause del mio malessere” Ignazio Moser è tornato a parlare sui social per rassicurare i suoi fan sul suo stato di salute. L’ex ciclista aveva dichiarato di non stare bene da qualche tempo, perciò aveva intenzione di sottoporsi ad alcuni accertamenti. Su Instagram, poi, ha scritto: “Non sono ben chiare le cause del mio malessere, un insieme di fattori fisici e psicologici”.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo aver annunciato su Instagram di non stare benegià da qualche tempo, Ignazio Moser è tornato a parlare rassicurando i suoi fan in merito al suo stato di salute. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha dichiarato che pur non conoscendo ancora i motivi del suo malessere, ritiene che possa essere dovuto ad un insieme di fattori fisici e psicologici. Proprio sulla salute mentale, l'ex ciclista ha speso qualche parola in più, sottolineando l'importanza di tutelare anche la propria psiche.

Ignazio Moser rassicura i suoi fan

Il 29enne, dopo qualche giorno lontano dai social, ha provato a dare una motivazione a questo stato di malessere diffuso di cui aveva parlato prima di questo momento di stop necessario. L'ex atleta, infatti, ha scritto in una storia pubblicata su Instagram: "Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene, anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere, probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici". Su quest'ultimo punto, infatti, Moser decide si soffermarsi, quasi volendo addurre ad una trascuratezza del suo benessere mentale, la conseguenza di questi piccoli problemi di salute:

Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri.

L'annuncio su Instagram

Ignazio Moser aveva dichiarato solo qualche giorno fa, che avrebbe fatto degli accertamenti per comprendere cosa gli avesse scatenato questa stanchezza diffusa e i conseguenti problemi di salute con cui lottava da qualche tempo. Il 29enne, infatti, non ha nascosto la sua preoccupazione, ma non ha dato adito ad ulteriori ansie: "Speriamo che non sia nulla di grave" aveva scritto ai suoi fan che, infatti, lo vedevano più assente del solito sui social.