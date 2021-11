Ignazio Moser aggiorna i fan sulle condizioni di salute: “Ho preso un parassita intestinale” Ignazio Moser rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute: un mese fa annunciava di avere dei problemi, in queste ore ha spiegato che si è trattato di un parassita intestinale.

A cura di Gaia Martino

Circa un mese fa Ignazio Moser prendeva una pausa dai social annunciando di avere problemi di salute. L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi non fu chiaro, raccontò di sentirsi poco bene ma di non conoscere le cause dei disturbi: "Ho dei piccoli problemi di salute, mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni. Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi" scrisse in una Instagram story destando ovviamente preoccupazione tra i migliaia di fan che lo seguono. A distanza di tempo ha rotto il silenzio ed ha spiegato nel dettaglio cosa c'è che non va rispondendo ad un utente Instagram che gli ha posto la domanda: "Come stai? Superato quel maledetto problema fisico?". Ignazio ha scoperto di esser stato colpito da un parassita intestinale.

Ignazio Moser colpito da un parassita intestinale

Ignazio Moser finalmente rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute dopo circa un mese di assenza. Il compagno di Cecilia Rodriguez con una Instagram story ha spiegato che è stato colpito da un parassita intestinale che non gli ha reso la vita facile.

Non si è capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l'importante che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima. Sicuramente la ricorderò come un'esperienza

Alcuni utenti Twitter nel commentare l'accaduto non escludono che possa trattarsi di una conseguenza dell'esperienza in Honduras, essendo Ignazio un ex naufrago de L'Isola dei Famosi. L'allarme per fortuna è rientrato, ha fatto sapere di esser tornato a mangiare regolarmente come prima.

Gli impegni in tv

Lo abbiamo conosciuto in tv come concorrente del Grande Fratello VIP, reality che gli ha regalato sia fama televisiva che l'amore. Dopo l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia si è lanciato in una serie di nuove esperienze nel piccolo schermo, riuscite perfettamente. In questo periodo Ignazio è impegnato insieme alla sua dolce metà, Cecilia Rodriguez, conosciuta nella casa più spiata d'Italia: sono loro i conduttori di Ex on The Beach Italia 3, il programma in onda ogni mercoledì alle 22 sul canale MTV.

A gennaio sbarcherà anche su Italia Uno come concorrente di Back To School, come annunciato da Tv Blog. Nel programma di Nicola Savino tornerà indietro nel tempo, vivrà questa esperienza insieme ad altri personaggi noti dello spettacolo.