Compleanno a Roma per Elisabetta Gregoraci che compie 41 anni. Festeggiamenti doppi per la showgirl e conduttrice che ha trascorso la domenica in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco. I tre – che restano una famiglia unita nonostante la separazione – si sono dedicati un’intera giornata da “turisti nella capitale”. A documentare il weekend è stato Flavio che ha postato su Instagram una foto della ex moglie a bordo del loro jet privato per farle gli auguri di compleanno. I tre si trovavano a Nizza insieme e sono sbarcati a Roma, probabilmente a causa degli impegni professionali di Elisabetta.

in foto: Gli auguri di Flavio Briatore

Domenica a Roma per la famiglia Briatore al completo

Dopo il volo da Nizza a Roma, Elisabetta, Flavio e il piccolo Nathan si sono concessi una giornata da turisti. L’armonia familiare tra i tre è ancora perfetta e le incomprensioni vissute quando la Gregoraci partecipava da concorrente al Grande Fratello Vip sembrerebbero essere ormai superate. Sempre Flavio ha voluto postare su Instagram una foto della loro famiglia a piazza San Pietro, foto che ha incassato il like della ex moglie. Poche ore dopo sono arrivati gli auguri dell’imprenditore, ancora profondamente legato alla ex moglie. “Buon compleanno Eli, un mondo di auguri da noi due”, ha scritto Flavio postando un’altra foto scattata insieme al figlio Nathan. Nemmeno il ragazzino, unico figlio della Gregoraci e Briatore, ha voluto mancare l’appuntamento social con gli auguri alla madre, affidati al suo profilo Instagram.

in foto: I fiori ricevuti da Elisabetta Gregoraci per il suo compleanno

La sera del compleanno di Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Ma la sera del suo compleanno Elisabetta la trascorrerà nello studio del Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini e ai suoi ex compagni di avventura. La pagina Instagram del reality show ha già pubblicato un post di auguri a lei dedicato, in attesa dei festeggiamenti ufficiali ai quali, ne siamo certi, sarà riservato ampio spazio nel corso della puntata di questa sera. Intanto, Elisabetta ha postato tra le sue Instagram Stories gli auguri numerosissimi ricevuti dai fan, cresciuti in maniera esponenziale grazie alla sua partecipazione al GF Vip. E da ore cominciano ad arrivare nel suo appartamento a Roma gli omaggi floreali ricevuti da Elisabetta, fiori su fiori che la donna esibisce orgogliosa.